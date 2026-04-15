Lavrov: Moszkva mindig kész a párbeszédre más országokkal, Magyarországgal is

Moszkva mindig kész a párbeszédre más országokkal, a többi között Magyarországgal is, ahol a parlamenti választásokat a Magyar Péter vezette ellenzéki Tisza Párt nyerte - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pekingi hivatalos megbeszéléseit követően tartott sajtóértekezletén.

"Ha most a magyarországi választásokon győztes párt vezetője, Magyar úr azt mondja, hogy nem fog telefonálni (Vlagyimir) Putyin orosz elnöknek, ezt úgy értelmezzük, ez az ő személyes joga, hogy erről döntsön" - mondta.

"Mi soha nem kerüljük a párbeszédet. Putyin elnök ezt többször is elmondta, és konkrét tettekkel is többször bizonyította" - tette hozzá Lavrov.

"Természetesen szeretnénk, ha azok, akik párbeszédet folytatnak velünk, valóban képviselnék országuk nemzeti érdekeit, népük érdekeit. Akkor a párbeszéd érdemi lesz" - jegyezte meg az orosz külügyminiszter.

(MTI)