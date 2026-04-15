2026. április 15. 12:06

A kormány először ülésezik a Tisza-kétharmad után, Nagy Márton még mindig azt állítja, hogy nem voltak elrugaszkodottak a gazdasági előrejelzései

A Karmelitában szerda délelőtt tartják az első hivatalos kormányülést a Tisza Párt vasárnapi kétharmados győzelme után. Az ülésre már számos kormánytag, köztük Szijjártó Péter, Pintér Sándor, Gulyás Gergely, Nagy Márton, Semjén Zsolt, valamint további miniszterek is megérkeztek. Rajtuk kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Kaminsky Fanny, Orbán Viktor médiafelelőse, egyik legszorosabb munkatársa is belépett már az egykori kolostor kapuján.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az elkordonozott Karmelita előtt kezdésként, azt mondta a Telexnek a gazdasági előrejelzéseiről, hogy alapvetően szakembernek tartja magát, de politikai szerepet választott, annak minden következményével együtt. Úgy látja, hogy a kormánynak nem voltak elrugaszkodott előrejelzései a gazdasági növekedéssel kapcsolatban.

Hozzátette, hogy lehet reálisan értékelni a kérdést, a válság pedig keményen megütötte az országot. Szerinte a Tisza által ígért vagyonosodási vizsgálatok miatt nincs miért aggódnia. Nagy úgy gondolja, hogy a minisztériuma megfelelően végezte a dolgát, a törvényi kereteknek megfelelve.

A nemzetgazdasági miniszter nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a felelőssége a Fidesz vereségében.

