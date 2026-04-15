2026. április 15. 20:05

Cser-Palkovics: "teljesen új elnökségre van szüksége a Fidesznek"

– Teljesen új elnökségre van szüksége a Fidesznek – jelentette ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a Partizánban, aki szerint csak egy megújult közösség tudja csökkenteni a társadalmi ellenállás mértékét a Fidesszel szemben.

A polgármester azt is elmondta: nem akar bejelenteni semmit, azonban saját közéleti szerepét is át kell gondolnia a jövőben. Egyelőre kérdés benne, hogy marad-e polgármester, "ezt elsősorban magammal és a fehérváriakkal kell rendeznem" – mondta. Elképzelhetőnek tartja, hogy nem tölti ki 2029-ig szóló mandátumát.

Cser-Palkovics azt mondta, ebben a pillanatban Orbán Viktornak nem kell lemondania, meg kell várnia az országos választmányt, le kell vonnia a tanulságokat, ám megjegyezte: az alapszabály szerint a nyár végén tisztújító kongresszus következik majd a Fideszben. Orbán Viktor lemondásának a kérdését az országos választmány és a tisztújítás dönti majd el.

A székesfehérvári polgármester szerint a Fidesz közössége még egy létező, erős közösség, amit csak Orbán Viktor tud egyben tartani. Arra a felvetésre, hogy korábban a baloldalon Gyurcsány Ferenchez hasonlóan most Orbán lehet akár a gátja is a Fidesz-közösség növekedésének, Cser Palkovics azt válaszolta: azt a kérdést majd később, mondjuk 2028-ban, a következő választáshoz közeledve kell feltenni.

Cser-Palkovics szerint a belső méréseket végzőknek kell vállalniuk a felelősséget a választási vereségért. Megosztotta azt is, hogy Székesfehérváron gyakran a Mediánnal végeznek méréseket. Hann Endrét, a Medián vezetőjét sok kritika érte a fideszes nyilvánosságban, Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben egyenesen bohócnak nevezte őt. A polgármester szerint "eljött a gesztusok és az önmérséklet ideje", szerinte Orbán jól tenné, ha korrigálná ezt a lépését. Hahn módszeres hosszan tartó fideszes lejáratásról azt mondta, az elnézés kérés nem biztos, hogy elégséges, de egy minimumlépés.

– A Fidesz egy csapat: ez a mi közös kudarcunk, a közösség súlyos vereséget szenvedett. A közösségnek természetesen van egy kapitánya, aki biztosan alaposan elemezni fogja ezt a választási eredményt – nyilatkozta.

Szerinte a tanulságokat az április végi választmányi ülésig vonják majd le, ennek a találkozónak a témája a választás értékelése lesz. Cser-Palkovics 2019-től vezette le a Fidesz lejtmenetét, szerinte az ekkor tartott önkormányzati választásokon elhibázott Budapest-politika állította negatív pályára a kormányt. Cser-Palkovics szerint a Budapest-politikáért, és azért az elmúlt 7 évért, amit a kormány a fővárosnak okozott, bocsánatot kell kérnie a Fidesznek.

– Jelen pillanatban nem a Tiszával, hanem a saját szembenézésünkkel kell foglalkoznunk. A mi feladatunk, hogy a saját mozgalmunkat, közösségünket egyben tartsuk, valamint a belső fórumainkon ki kell értékelni, hogy milyen hibák vezettek a választási vereséghez – mondta.

Cser Palkovics szerint a miniszterelnök nem hibázott abban, hogy pont annyiszor járt Székesfehérváron az elmúlt két évben, mint Washingtonban. Szerinte szakterületi vonatkozásban történtek személyi hibák a Fideszben: "évekig nem volt szakpolitikai kommunikációnk, nem kommunikáltunk eredményeket, ezért alakult ki az emberekben az a képzet, hogy nem történt semmi. Mindig csak a fő témákról beszéltünk" – mondta a polgármester, aki szerint ez négy éve a háború volt, most pedig Ukrajna. Hozzátette: "ha a békéről beszélünk, nem lehet háborús a szókészletünk."

Szerinte nem a NER és az Orbán körüli személyek gazdagodása okozta a választási vereséget, "ha így lenne, miért nem kaptunk ki korábban, 2022-ben?" – kérdezte költőien Cser-Palkovics András.

A polgármester kitért a miniszterelnök-jelölti vita kérdésére is, szerinte a miniszterelnök részéről hiba volt ennek az elkerülése: "Orbán Viktornak nemcsak vitáznia kellett volna Magyar Péterrel, hanem a független média stúdióiba is gyakrabban be kellett volna mennie."

"Minden párt politikusának nyilatkoznia kell a független médiának, mi ebben is hibáztunk az elmúlt 16 évben."

