Anyaország :: 2026. április 15. 20:39 ::

Befejeződött az újraszámlálás a keszthelyi választókerületben, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) vezet

Befejeződött a szavazatok újraszámlálása a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben szerda kora este; az újraszámlálás után nem változott a jelöltek sorrendje, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) a mandátum várományosa.

A keszthelyi székhelyű választókerületben a leadott voksok vasárnap esti számlálása után az első két helyen végzett jelölt között 59 szavazat volt a különbség: Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at.

A második helyen álló jelölt, Nagy Bálint - a kis különbségre hivatkozva - kérte a voksok újraszámlálását. Az idei választáson ugyanis egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

A voksok újraszámlálását a helyi választási bizottságok végezték el, a munkával pedig szerda kora estére végeztek.

www.valasztas.hu -n rögzítették az újraszámlálás eredményét, ennek értelmében Varga Balázs (Tisza Párt) 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 921-et, ez azonban továbbra is előzetes eredmény, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

(MTI)