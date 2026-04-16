Magyarország leköszönő külügyminisztere nem vesz részt az Európai Unió külügyi tanácsának jövő heti ülésén – értesült az Euronews uniós diplomaták közlése alapján. A távozó tárcavezető hivatala nem reagált a megkeresésre.
A nemzetbiztonsági botrány főszereplőjévé vált Szijjártó a Fidesz vasárnapi választási veresége óta elnémult a közösségi médiafelületeken, holott korábban az egyik legaktívabb politikusnak számított. Hétfőn felbukkant a külügyminisztériumban, szerdán pedig megjelent a kormányülésen, de ezen kívül nem adott magáról hírt, írja a 24.