Szijjártó nem megy el az EU külügyi tanácsának ülésére

Magyarország leköszönő külügyminisztere nem vesz részt az Európai Unió külügyi tanácsának jövő heti ülésén – értesült az Euronews uniós diplomaták közlése alapján. A távozó tárcavezető hivatala nem reagált a megkeresésre.

A nemzetbiztonsági botrány főszereplőjévé vált Szijjártó a Fidesz vasárnapi választási veresége óta elnémult a közösségi médiafelületeken, holott korábban az egyik legaktívabb politikusnak számított. Hétfőn felbukkant a külügyminisztériumban, szerdán pedig megjelent a kormányülésen, de ezen kívül nem adott magáról hírt, írja a 24.