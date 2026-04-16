Őrizetbe vették Halásztelek fideszes polgármesterét

Őrizetbe vették Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a nyomozó ügyészség ma több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást. Közleményükben azt írták, hogy számos tanút hallgattak ki, majd két személyt meg is gyanúsítottak. Egyikük a halásztelki polgármester.

A gyanúsítás lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlési Hivatalánál.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér valamint egyéb ellátás címén összesen 13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott – közölték.

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte polgármesterrel. Az ügyészség őrizetbe vette a polgármestert, a mások gyanúsított szabadlábon védekezhet.

(24 nyomán)