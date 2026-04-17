2026. április 17. 09:57

Így törte el egy kalauznő karját egy bliccelő kemény legény

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki - a vád szerint - eltörte egy vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel, Szegeden - közölte honlapján az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott tavaly novemberben utazott vasútvillamoson. Mivel kérésre nem tudott felmutatni a járatra érvényes utazási okmányt, az ellenőr a bírságolás céljából elkérte személyi igazolványát. Adatai rögzítése közben a vádlott emelt hangon vitatkozni kezdett a nővel. A férfi úgy próbálta visszaszerezni tőle az iratát, hogy megragadta és megcsavarta a sértett karját. Ennek láttán az ellenőr társa a helyszínre rendőri segítséget kért.

A vádlott erőszakos magatartása következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.

A vádlottal szemben a járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette valamint súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat. Vádiratában az ügyészség a bűnösségét beismerő vádlott felelősségének büntetővégzéssel történő elbírálására és vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

Az esetet rögzítő biztonsági kamera felvétele itt látható: