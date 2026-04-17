2026. április 17. 11:10

Nagy Márton visszavonul a politikától - és úgy tűnik, a Facebooktól is

Eltűnt a Facebook-oldala Nagy Mártonnak – vette észre az Index. A nemzetgazdasági miniszter közösségi felületére nem lehet rákeresni a világhálón. A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszter volt, jelenlegi tisztségét 2024 óta tölti be.

Az Index kérdésekkel fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, válaszukban megerősítették, hogy az oldalt nem felfüggesztették, hanem törölték.



Fotó: Németh Dániel / 444

Nagy Márton az Indexnek megerősítette: visszavonul a politikától.

Mint ismert, a Fidesz súlyos vereséget szenvedett az országgyűlési választásokon. Súlyos kritikával illette Nagy Mártont és Lázár Jánost is Ferencz Orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint előbbi nulla eredményt tett le az asztalra.

A jegybanktól a miniszteri bársonyszékbe

Nagy Márton Szolnokon született 1976. május 9-én. 1999-ben szerzett közgazdászdiplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1998-tól az Államadósság Kezelő Központ makrogazdasági elemzőjeként, majd 2000 és 2002 között az ING Vagyonkezelő Rt. vezető elemzőjeként tevékenykedett. 2002-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz, ahol a pénzügyi stabilitási terület vezető közgazdasági szakértője, helyettes vezetője, majd igazgatója lett.

2013 és 2015 között a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitásért és Hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója, a Pénzügyi Stabilitás Tanács és az Európai Bankhatóság tagja volt. 2015-től 2020-ig a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként dolgozott, ezzel együtt pedig a Monetáris Tanács tagja volt. 2015 és 2017 között a Budapesti Értéktőzsde elnöki pozícióját is betöltötte.

2020 és 2022 között miniszterelnöki megbízottként a miniszterelnök gazdasági főtanácsadójaként tevékenykedett. Gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos személyes szaktanácsadás mellett a gazdaságpolitikai ágak működési összhangjának erősítése (és a soha be nem jövő optimista sztámok közlése – a szerk.) is a feladata volt. 2022-től 2023. december 31-ig gazdaságfejlesztési, majd 2024-től 2026-ig nemzetgazdasági miniszterként dolgozott.

(Index nyomán)

