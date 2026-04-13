Az űrkutatási biztos szerint a felelősöket ki kell vágni a "nemzeti oldal" testéből

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Facebookra feltöltött videójában többek között arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz veresége nem a "nemzeti oldalnak" szól, nem is a választókerületnek, és nem is a helyi nemzeti keresztény, konzervatív közösségnek. A Fidesz-KDNP VIII. kerületi indulója szerint a vereség azoknak szól, akik úgy gondolták, hogy az erkölcsöt, kereszténységet, hazaszeretetet "helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással". Ők kidobták a szakmaiságot, és helyette az erőszakoskodást és az üres szólamokat választották. /Bővített hír./



Ferencz Orsolya cigány bálon pózol (fotó: Fb)

– Erkölcs és kereszténység, a polgári eszme nem üres szavak, nem politikai szlogenek és nem marketingtermékek – jelentette ki, utalva G. Fodor Gábor híres érvelésére, miszerint a polgári Magyarország csak egy politikai termék. Ferencz Orsolya szerint hazaszeretetüket, hitüket kihasználták azok, akik számára ezek semmit sem jelentenek.

– Fáj és fájhat a vereség, és azért, mert nekünk van hitünk. De pont ebből a fájdalomból fakad az is, hogy tudjuk, hogy élünk. És soha nem fogjuk feladni – mondta a politikus.

– Először is most meg kell tisztulnunk. Világosan kell beszélnünk. Mikor nem, hogyha ma este nem? A vereség okait mindannyian tudjuk, sejtjük. Az ezért felelősöket pedig ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Ez máshogy egész egyszerűen nem fog menni – mondta a miniszteri biztos, aki szerint

amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos már kora reggel hamisított