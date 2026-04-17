2026. április 17. 12:30

Kirúgják a Fidesz-kampány sötétebb részeit intéző cég alkalmazottait

Beindultak a kirúgások Fidesz választási kampányát proxycégként menedzselő Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnél. A 444 forrásai szerint a csütörtökön megtartott állománygyűlésen körülbelül 60 koordinátort elküldtek, majd a többieket „egyenként hívták be, és azt kérik tőlük, hogy ha közös megegyezéssel mondanak fel, jövő héten kifizetik őket”. A cég a gyors leépítés után a dolgozók 10 százalékát tartja meg.

A leépítés közel 110 embert érinthet.

A céget tavaly júliusban, a Tusványosi Szabadegyetem előtt jegyezték be, és egy Tiborcz-közeli alapkezelő tulajdonában lévő 13. kerületi irodaházból működik. Első ügyvezetője Partos Bence volt, aki egy videóban Orbán Viktor mellett szerepelt mint a Digitális Polgári Körök gyakorlati kivitelezője és szervezője – ez volt a nonprofit kft. láthatóbb oldala. A cég első nagy feladata az volt, hogy kiszűrje a DPK-s jelentkezők közül az ellenzékieket.

Később, a háttérben viszont a cég munkavállalóihoz olyan megkérdőjelezhető tevékenységek is köthetők voltak, mint a politikai marketing szürke zónájába tartozó szervezett kommentelés vagy a március 15-i akció, amikor ukrán zászlót feszítettek ki a tiszás felvonulók között.

A lap információi szerint a cégnél a fizetések a legalacsonyabb, bruttó 500 ezer forinttól egészen bruttó 2,5 millió forintig terjedtek. Ehhez jött még az irodabérlés költsége, ami magában alsó hangon további 3 millió forintot jelentett havi szinten.

(24)