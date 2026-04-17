Anyaország :: 2026. április 17. 21:54 ::

Könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen - írja a korábban még rakétáktól rettegő fideszes jelölt

„Ha ugyanazok az emberek szeretnék újjáépíteni a Fideszt, akik miatt idáig jutottunk, akkor nagy bajban leszünk” – írta Király Nóra, a Fidesz csepeli képviselő-jelöltje a Facebook-oldalán péntek este. Király szerint a Fidesz nem tanul a vasárnapi csúfos vereségből, ha kötelező feladatban kiadott uszítással, torz szembesítéssel, lejáratással, párton belüli fenyegetéssel és megfélemlítéssel megy tovább.



Fotó: Király Fb-oldala

„Jelenleg nulla önreflexió és nulla felismerés van arra vonatkozóan, hogy április 12-én este elkezdett gyógyulni Magyarország. Aki meg akarja gátolni ezt a folyamatot, hazánk és a magyar emberek lelki békéje ellen dolgozik. Sokan vagyunk a Fideszen belül, akik ezt nem akarjuk engedni.” Király szerint a választás eredménye azt mutatja, hogy a gyűlöletkeltés nem jó irány.

„Családok mentek tönkre, barátságok szűntek meg a kampány miatt, és ez a legutolsó, amit egy keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű közéleti szereplő kívánhat az országnak. Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket.” A politikus bocsánatot kért a Fidesz-szavazóktól a vereségért.

A Facebook-bejegyzésében nem említi, de a kampány során Király Nóra is látszólag zokszó nélkül vette át a Fidesz fő üzeneteit, például tőle sem álltak távol a háborúval riogató bejegyzések. Március 5-én arról tett ki egy videót az újbudai Walzer lakópark előtt állva, hogy azon gondolkozik, mi lenne, ha „Magyarországot, Budapestet, Újbudát is egy rakétatámadás érné”, mint ahogy az történik a Közel-Keleten és Ukrajnában. Király a videót azzal zárta, „hatalmas kincs, hogy Magyarországon biztonságban élhetünk, és a gyermekeinknek nem kell háborúba menniük”.

Egy másik, húsvét után kitett videóban arról beszélt, Európa katasztrófa felé száguld, a videó leírásában arról írt, „simán lehet, hogy télen nem lesz fűtés a háztartásokban😢”.

Király Nóra a kampányban bevetette saját, közpénzzel is megtámogatott civil szervezetét, de kihasználta a Borbély Lénárddal, Csepel polgármesterével való közeli kapcsolatát is, a polgármester és civil szervezete farvizén rengeteg olyan, a csepeliek mindennapjait érintő eseményen vett részt, amint ellenfele, a tiszás Kátai-Németh Vilmos nem. Király a kampány során gyakorlatilag úgy viselkedett, mintha ő lett volna Csepel országgyűlési képviselője, pedig a parlamentbe 2024-ben listáról került be, amikor átvette a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjává választott, pápai Kovács Zoltán mandátumát, írja a Telex.

Budapest 9-es számú választókerületét végül Kátai-Németh Vilmos nyerte 34 383 szavazattal (61,39%), Király Nóra 16 778 szavazatot szedett össze (29,96%).