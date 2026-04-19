Felettébb érdekes: pont a mostani héten vittek el minden létező lottónyereményt

A választás utáni héten elvitték a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker főnyereményét is. A Telex megkérdezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy előfordult-e már ilyen valaha, akik azt válaszolták, az „ilyen esemény bekövetkezési valószínűsége alacsony és forgalomfüggő”, eddig kétszer történt hasonló: legutóbb 2018. 22. hetében, előtte pedig 2000. 31. hetében.

A Szerencsejáték Zrt. azt írta, játékonként elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg annál magasabb a forgalom és annál nagyobb az esély, hogy lesz telitalálatos. Az eheti forgalmat az is jelentősen megemelhette, hogy az ötös lottón rekordmagas, 6 milliárd 780 millió forintos nyeremény volt kilátásban – amit végül valaki el is vitt.

„Az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy ez újra bekövetkezzen ~ 1:400, vagyis várhatóan kb. 8 év múlva fordulhatna elő, hangsúlyozottan a jelenlegi forgalom mellett”.

Az egyébként többször is előfordult a korábbi években, hogy ha nem is ugyanazon, de egymást követő hetekben talált gazdára több játék főnyereménye. Például 2025. 10. játékhetében az ötös- és hatos lottón, valamint a Jokeren, a 9. játékhétben pedig a Skandináv lottón született telitalálatos. 2024-ben a 7. játékhéten a hatos lottó, a 8. héten az ötös lottó, a 9. héten a Skandináv lottón, a 10. játékhétben pedig a Jokeren vitték el a főnyereményt. 2023-ban a 27. héten az ötös lottón és a Skandináv lottón és a Jokeren, a 28. héten pedig a hatos lottón és a Skandináv lottón született telitalálatos.

Mivel a mostani szerencsés együttállásra pont az országgyűlési választás, és a Tisza Párt kétharmados győzelme után került sor, a közösségi médiában meg is indult a találgatás, hogy talán „nem véletlen”, hogy pont most lett telitalálat az összes lottósorsoláson. A Szerencsejáték Zrt. erre a pletykára is reagált.

Azt írták: „a közösségi médiában terjedő vélekedésekkel kapcsolatban leszögezzük, hogy sorsolásaink hatóság által ellenőrzött körülmények között, közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel zajlanak; működésünk független szervek által is rendszeresen vizsgált. A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás eredménye dönti el, ami minden tekintetben, bármikor ellenőrizhető. A sorsolások tisztasága a Szerencsejáték Zrt. számára kiemelten fontos, erre mindig is különösen nagy hangsúlyt fektettünk”.