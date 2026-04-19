Háború, Külföld :: 2026. április 19. 16:58 ::

Ukrán légvédelem: orosz drónok Csernyihiv és Herszon térségére is halálos csapást mértek

Az északi Csernyihiv és a déli Herszon térségében is voltak halálos áldozatai az orosz erők ukrajnai dróntámadásainak vasárnap, jóllehet a 236 elindított drónból az ukrán légvédelmi erők 203-at megsemmisítettek - derül ki a légvédelem friss jelentéséből és a helyi kormányzatok közléséből.

A közlés szerint 32 drón tizennyolc településen becsapódva okozott károkat.

Dmitro Bricsinszkij, a Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megye közigazgatásának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy a megyét ért támadásban egy 16 éves fiú meghalt, a holttestét a romok alatt találták meg. A támadásnak további civil sebesültjei is voltak: három nő és egy felnőtt férfi.

A kormányzó szerint hét magánház megrongálódott - három közülük teljesen kiégett -, de egy közigazgatási épületet, egy iskolát és két gépjárművet is találat ért.

Herszonban egy kisteherautót ért találat, egy férfi meghalt - közölte Olekszandr Prokudin megyei közigazgatási vezető. Egy másik férfi drón okozta robbanásban sebesült meg - közölték a helyi hatóságok.

A közép-ukrajnai Poltavában egy mozdonyt ért találat, de Vitalij Gyakivnih megyei kormányzó szerint senki sem sebesült meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap ismét bírálta, hogy az Egyesült Államok tovább enyhíti az orosz kőolajszállításra kirótt szankciókat.

"Minden dollár, amelyet orosz olajért fizetnek ki, pénz a háború finanszírozásához" - írta Zelenszkij a közösségi médiában.

A szankció további enyhítése lehetővé teszi, hogy eladják a már a hajókon lévő nyersolajat és kőolajszármazékokat - írta az ukrán elnök. "Ezt több tízmillió dollárt tesz ki - olyan pénz, amelyet azonnal közvetlenül az Ukrajna elleni új támadásokra fordítanak" - tette hozzá.

(MTI)