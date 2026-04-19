Külföld :: 2026. április 19. 16:23 ::

Egyetemi campuson lövöldöztek Amerikában

Lövöldözés tört ki a középnyugat-amerikai Iowa állam egyik egyetemének campusán szombat éjjel, többen megsebesültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

"Iowa város rendőrsége nyomoz a vasárnap történt lövöldözés ügyében" - tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe.

"Több áldozatot a térség kórházaiba szállítottak kezelésre" - olvasható a közleményben.

Korábban az egyetem is jelezte, hogy lövéseket jeleztek a campuson, a College Street és a Clinton Street kereszteződésénél, az éjszaki életéről ismert negyedben.

"A mentők a helyszínen vannak. Megerősítették, hogy áldozatok is vannak. Kerüljék el a térséget!" - állt az egyetem által a honlapján helyi idő szerint röviddel hajnali két óra után kiadott közleményben.

(MTI)