2026. április 20. 11:17

Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztet a benzinkutak szövetsége

Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfőn. A szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak.

Az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a szervezet között megállapodás jött létre a választások előtti héten, amelynek értelmében a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják a "törvénysértő intézkedések" miatti veszteséges működésüket, az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerinti támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére - írták.

A leköszönő kormányzat azonban mindezidáig semmit nem teljesített ebből, ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz, amit még tetéz a továbbra is elvárt extrém magas különadó, amely az üzemanyagszektort sújtja - közölték.

"Kénytelenek vagyunk tehát figyelmeztetni kedves vevőinket, hogy ezt nem tudjuk tovább vállalni, kénytelen leszünk addig beszüntetni működésünket, amíg a helyzet nem rendeződik. Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál - ez nem a kutasok bűne - hanem egy ránk kényszerített felelőtlen akarat műve!" - fogalmaztak.

A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik". Az alakuló új kormányt pedig arra kérték, hogy hallgassa meg érveiket, javaslataikat, "építsünk közösen igazságos, működő és hosszú távon is fenntartható rendszert".