Anyaország :: 2026. április 21. 09:31 ::

Nyomtalanul eltűnt három lány Kiskunhalasról, az apjukat is nagy erőkkel keresi a rendőrség

Haskó Attila és három lánya, a 8 éves Lilien, a 11 éves Evelin és a 17 éves Ivett is kámforrá vált, április 10. óta nem tudni, hol vannak. A magyar rendőrség azonos körözési eljárásban keresi a fiatalokat és az édesapát, aki pénzügyi gondokba ütközhetett a csoportos eltűnés előtt, írja az Index.

Csend borult arra a kiskunhalasi házra, ahol Haskó Attila lakott a lányaival, ők négyen nyomtalanul tűntek el április közepén. A Blikk úgy értesült, hogy az édesanya, Anita tett feljelentést a rendőrségen, miután napokig nem érte el a gyermekeit. A legfiatalabb lánya, Lilien még csak 8 éves, rajta kívül a 11 éves Evelin és a 17 éves Ivett holléte sem ismert. Ugyanez igaz a családapára is.

A kiskunhalasi rendőrök először a három gyerek eltűnése miatt indítottak eljárást, ami az apa ellen kiadott körözéssel egészült ki, miután a nyomok arra utaltak, hogy a férfi vitte el ismeretlen helyre a gyerekeket.

A Blikk megpróbálta felvenni a kapcsolatot az aggódó édesanyával, aki egyelőre nem reagált a megkeresésre. Anita egyik barátnője, Beáta azonban megszólalt a lapnak. Azt mondta, hogy a bíróság Haskó Attilának ítélte a gyermekek felügyeleti jogát, ő vett részt a lányok mindennapjaiban, és még Anita is elismerte, hogy a férfi remekül helytállt apaként.

– Mennek itt a pletykák, hogy az apa valami pénzügyi zavarba került, ami miatt menekülnie kellett, ez lehet a háttérben, de ezt senki nem erősítette meg, a hatóság sem, csak hát, ha nincs megoldás, pletykálni kezdenek az emberek. Márpedig megoldás nincs, csak a tény: az apa és a három lány tíz napja felszívódott – jegyezte meg.

Pillanatok alatt foszlott szét a családi idill

A férj és a feleség évekig békében és boldogságban élt, de aztán valami történt a háttérben, az utolsó közös kép a teljes családról már több mint fél évtizede készült. A család egyik ismerőse azt mondta, egyik napról a másikra borult fel minden, Anita teljesen váratlanul költözött el a családi fészekből. „Itt, Halason mindenkit megdöbbentett, hogy egyik pillanatról a másikra eltűntek, a gyerekek sem beszéltek erről, szerintem hirtelen döntés lehetett, remélem, nincs semmi bajuk” – mondta a Blikknek ugyanez az illető.

A rendőrség egyelőre csak eltűntként keresi Haskó Attilát. A személyiségi jogok védelmére hivatkozva a hatóság nem adott felvilágosítást arról, hogy a férfi ellen folyik-e esetleg nyomozás valamilyen jogsértés miatt.

„Nem ismerjük a hátteret, de egy ilyen, családos eltűnés mögött általában anyagi ügy vagy egy új kapcsolat állhat, ha a rendőrség semmi olyan információt nem talált, ami arra utalna, hogy az apa valamiért menekül, s magával vitte a gyerekeit is” – fogalmazott Molnár László nyugdíjas rendőr, egykori célkörözési előadó, aki a Blikk kérésére elemezte az esetet.

Hozzátette, a környezettanulmány szerint az apa nem akarja bántani a gyermekeit, sőt, védi őket, ezért mentek, vagy éppenséggel menekültek el. „Remélem, ha bajban vannak, azonnal segítséget kérnek a rendőrségtől, ha meg új életet kezdtek valahol, legalább értesítsék az anyát, hiszen ha nem is ő neveli a lányokat, joga van ahhoz, tudja, hol és hogyan vannak” – zárta gondolatait a szakértő.