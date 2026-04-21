2026. április 21. 12:28

Takarékosabb kormányzati működést ígérnek a tiszások - így kezdték Orbánék is

Úgy gondolom, hogy a bizottsági struktúrában sikerült megállapodnunk - mondta a Tisza Párt megválasztott parlamenti frakcióvezetője az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően kedden újságíróknak az Országházban.

Bujdosó Andrea - aki Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője - konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak. Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagyvonalúan jártak el.

Az alakuló üléshez kapcsolódó egyeztetések következő körét jövő hét keddre tervezik, amikor már az Országgyűlés alelnökeinek, illetve a bizottságok elnökeinek és alelnökeinek személye lesz a téma - ismertette.

Vannak még technikai kérdések, amelyeket meg kell beszélni, de azt gondolom, készen állunk arra, hogy a jövő héten lezárjuk ezeket az egyeztetéseket, és az alakuló ülést május 9-én meg lehessen tartani - közölte.

Arra a kérdésre, miért nem támogatja a Tisza, hogy az emberek megismerhessék a képviselők magyaron kívüli más állampolgárságát, Bujdosó Andrea közölte, bárki megismerheti ezt, ha valaki az önéletrajzában megosztja.

A parlament ülésezési rendjére vonatkozó kérdésre Bujdosó Andrea azt mondta, az ülésrenddel kapcsolatban később nyilatkoznak. A házszabály módosítása szükséges ahhoz, hogy az ülésrend változzon - mutatott rá, egy másik kérdésre jelezve: a házszabály módosításával kapcsolatos terveikről még nem tud részleteket megosztani.

A költségvetés vélhetően később fog a parlament elé kerülni - válaszolta az MTI azon kérdésre, hogy még nyáron el akarják-e fogadni a jövő évi büdzsét.

A Tisza frakcióvezetője kitért arra is, várhatóan öt vagy hat frakcióvezető-helyettese lesz, mivel a Tiszáé nagy képviselőcsoport.

A tervezett húsz parlamenti bizottsággal kapcsolatban azt mondta, a bizottsági struktúra leképezi a minisztériumit, emellett lesznek olyan bizottságok is, amelyek állandó részei a parlamenti munkának.

Hozzátette: a Tisza-kormány takarékosabban fog működni elődjénél.