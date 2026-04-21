Anyaország :: 2026. április 21. 19:05 ::

Orbán újabb szoros szövetségese barátkozik Magyarral

Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, Magyarország leendő miniszterelnökével, és meghívta őt szerbiai látogatásra. Ezt maga a szerb államfő közölte a közösségi médiában.

Aleksandar Vucic az Instagramon azt írta: gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, majd fontos, tartalmas és konstruktív megbeszélést folytattak a szerb-magyar kapcsolatok további átfogó fejlesztésének kulcskérdéseiről.

A szerb elnök tájékoztatása szerint áttekintették az energetikai együttműködés, valamint a két ország kapcsolatainak további fejlesztése, a stabil gazdasági növekedés, a biztonságosabb ellátás és a szorosabb regionális kapcsolatok szempontjából jelentős kérdéseket.

Emellett eszmecserét folytattak a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség helyzetéről, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról.

(MTI)