Hazahozták a Mexikóban elfogott "magyar" drogbárót

Hazahozták a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a 49 éves férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte.

A vád szerint a férfi 2014 és 2015 között Magyarországon olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett; illegális tevékenységeibe bevonta testvéreit is.

Mint írták, a 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinak nyoma veszett, nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Az általa elkövetett bűncselekmények súlyára tekintettel felkerült az Európai Unió legkeresettebb körözöttjeinek listájára - tették hozzá.



Kép forrása: Voice of Mexico / Magyar Jelen

A KR NNI célkörözési eljárása során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy a férfi Mexikóban bujkálhat, és mint kiderült, taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.

Elfogására a mexikói hatóságok akciót szerveztek: a férfit végül április 18-án Cancún városában fogták el.

Mivel a férfi álnéven, a bevándorlási szabályokat megszegve tartózkodott Mexikóban, és az EU egyik legveszélyesebb körözöttje, ezért a hatóságok azonnali kitoloncolása mellett döntöttek, április 21-én szállították Magyarországra.

A férfit a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték, hogy megkezdje börtönbüntetését - áll a közleményben.

(MTI)