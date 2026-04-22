2026. április 22. 10:57

Vádat emeltek a gyógyászati segédeszközökkel visszaélő bűnszervezet tagjai, köztük orvosok ellen

A hajdú-bihari főügyészség 76 személy, köztük 36 orvos ellen emelt vádat, akiknek a közreműködésével jogosulatlanul hívtak le társadalombiztosítási támogatást orvosi segédeszközök után - tájékoztatta a főügyészség sajtószolgálata az MTI-t szerdán.

A vád lényege szerint a békéscsabai székhelyű társaság vezetősége egy olyan bűnszervezetet működtetett, amelyben a cég által szervezett rendeléseken a beszervezett orvosok és ápolók többnyire indokolatlanul írtak ki a hozzájuk forduló betegeknek ortopéd cipőket és egyéb gyógyászati segédeszközöket - írták, jelezve, hogy emellett több esetben a művégtaggal rendelkező betegeknek is a társaságtól szerezték be a szükséges eszközöket.

A felírt segédeszközök után a forgalmazó társaság 2018 januárja és 2022 decembere között több mint 4,5 milliárd forint összegben jutott jogosulatlanul társadalombiztosítási támogatáshoz, a megvesztegetett orvosokat és különböző szociális intézmények alkalmazottait pedig jogtalan előnyben, készpénzben vagy utalványban részesítették - ismertették. Hozzátették: a nyomozó hatóság vagyon-visszaszerzés keretében mintegy 200 millió forint számlapénzt, továbbá 2 ingatlant és 7 járművet zárolt.

A közölték: a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 76 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Gyulai Törvényszékre. A főügyészség a bűnszervezetben résztvevő tíz cégvezetőt, nyolc orvost és egy asszisztenst minősített költségvetési csalás bűntettével és egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben elkövetett vesztegetés bűntettével, további 28 orvost és 30 alkalmazottat pedig súlyosabban minősülő vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja.

A vádiratban a bűnszervezet tagjaival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és pénzbüntetés, a megvesztegetett személyekkel szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint jelentős összegű vagyonelkobzás alkalmazását indítványozták.

A főügyészség további 27 gyanúsítottal, főleg intézményi alkalmazottakkal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, amely keretében lehetőséget kaptak arra, hogy velük szemben a jogtalan előny visszafizetése esetén az ügyészség az eljárást megszüntesse - közölte a vádhatóság.