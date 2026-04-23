Anyaország :: 2026. április 23. 12:46 ::

Az Európai Ügyészség várja a magyar csatlakozást - visszamenőleges hatáskörben vizsgálhatják az Orbán-kormány ügyeit is

Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni - mondta Laura Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.



Fotó: Panagiotis Pragiannis / In Time News

Az MTI kérdésére, miszerint Magyar Péter miniszterelnökjelölt a korrupcióellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról beszélt, közölte: "nemcsak én, hanem az egész bírálóbizottság is nagyon izgatott volt a bejelentés után, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar kollégáinknak velünk kellene lenniük".

Hozzátette, az elmúlt években néhányukkal már dolgoztak együtt. Kiváló szakembereknek nevezte őket, akik jelentős hozzáadott értéket teremtenek majd az EPPO számára.

A csatlakozási folyamatról elmondta: a magyar hatóságok tájékoztatják az Európai Bizottságot a szándékról, és ezt a döntést fogják követni.

Közölte, minden segítséget megadnak a magyar kollégáknak, amire szükségük van. Laura Kövesi megjegyezte: már 22 állammal van tapasztalatuk, és Svédország, illetve Lengyelország is csatlakozik szervezethez.

Elmondta, a folyamat gyorsasága a magyar törvényhozáson múlik, mivel az EPPO-szabályozást át kell ültetni a magyar jogrendbe. Ha ez megtörtént, elkezdhetjük a munkát a magyar kollégákkal - közölte.

Laura Kövesi az economx.hu portál kérdésére, miszerint ha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor Orbán Viktor miniszterelnök ellen vádat emelnek-e, vagy vizsgálatot fognak-e indítani, elmondta: amikor például Lengyelország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az Európai Bizottságnak küldött kérelmében az szerepelt, hogy az EPPO hatásköre az ügyészség működésének 2021-es kezdetétől induljon. Tehát ez egyfajta visszamenőleges hatáskör - ismertette.

Közölte, Svédország azt kérte, az ügyészségi hatáskör attól a pillanattól kezdődjön, amikor csatlakoznak, tehát azokat bűncselekményeket vizsgálja az ügyészség, amelyeket a csatlakozás pillanata után követtek el.

Ez tehát különböző helyzet, meglátjuk, Magyarország melyiket választja - mondta.

Az Európai Ügyészség (EPPO) 2021 óta működik, székhelye Luxembourg. Az uniós költségvetés védelme érdekében vizsgálja és vádat emel az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ügyében, beleértve a több mint 10 millió euró értékű áfa- és támogatási csalásokat, a korrupciót és más pénzügyi bűncselekményeket. Az Európai Ügyészség bűnszervezetben való részvétellel kapcsolatos bűncselekmények ügyében is eljár, amennyiben azok a felsorolt bűncselekmények elkövetésére irányulnak.