Toroczkai: Magyar Péter szokás szerint hazudik, csúsztat, gúnyolódik

Magyar Péter a Facebookon egy kommentben reagált arra a kritikámra, hogy a saját sógorát nevezte ki igazságügyi miniszternek. Sajnos szokás szerint hazudik, csúsztat, gúnyolódik, pedig a téma azért ennél komolyabb. Nem lehet egy nevetőfejes emojival elintézni, hiszen mégiscsak Magyarország leendő kormányáról van szó - írja X-oldalán a Mi Hazánk elnöke. Alább a folytatás.



Magyar Péternek Varga Judit férjeként "jártak" a zsíros állások, így persze, hogy nem is érti a különbséget (fotó: Fuszek Gábor / Blikk)

1. Nem a Facebookon jelentettem be, hiszen a Meta továbbra is "veszélyes személynek" minősít, ezért nem lehet oldalam. Az X-en "jelentettem be", legfeljebb onnan átvették más Facebook-oldalak. A Meta-cenzúra, a politikai diszkrimináció továbbra is működik a Mi Hazánk ellen, ezt Magyar Péter is tudja, csak nem zavarja, a jelek szerint inkább szórakoztatja, örül neki. Csak így akkor teljesen hiteltelen, amikor a sajtószabadság igényéről beszél.

2. Dúró Dóra és Novák Előd helyzete más, mert őket a Mi Hazánk több ezer fős tagsága demokratikusan választotta a párt elnökségének tagjaivá, nem egymást nevezték ki. Magyar Péter pedig leendő miniszterelnökként maga kérte fel a saját (bíró) húgának a férjét igazságügyi miniszternek. Én vezetőként, akár pártelnökként, akár polgármesterként, soha nem neveztem ki egyetlen rokonomat sem semmilyen politikai pozícióra. Mindig kínosan ügyeltem erre, mert a nepotizmus a diktatúra előszobája.