Anyaország :: 2026. május 1. 09:00 ::

Toroczkai: abban reménykedtem, véget ér a nepotizmus, erre Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából

A Fidesz kormányzása idején általánossá vált az államigazgatásban, diplomáciában, (és szinte mindenhol, ahol kinevezések voltak) a nepotizmus. Abban reménykedtem, hogy legalább ezen a téren változást hoz majd a Tisza Párt kormányzása. Erre most Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából, Melléthei-Barna Mártonból - írja X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.

Toroczkai hozzáteszi: ő ráadásul annak az Oppenheim Ügyvédi Irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellenem abban a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indítottam a szilícium-völgyi globális cég ellen. Úgy tűnik, nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján.

Mindenesetre érdekes helyzet lesz, amikor majd azt kérem az új Országgyűlésben, hogy az új igazságügyi miniszter lépjen fel a Meta és más globális tech cégek beavatkozásaival szemben, amelyek súlyosan sértik az esélyegyenlőséget, illetve a magyarországi választások tisztaságát.

April 30, 2026

Korábban írtuk: Két újabb tiszás miniszter nevét jelentették be