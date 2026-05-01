A Fidesz kormányzása idején általánossá vált az államigazgatásban, diplomáciában, (és szinte mindenhol, ahol kinevezések voltak) a nepotizmus. Abban reménykedtem, hogy legalább ezen a téren változást hoz majd a Tisza Párt kormányzása. Erre most Magyar Péter igazságügyi minisztert csinál a saját sógorából, Melléthei-Barna Mártonból - írja X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.
Toroczkai hozzáteszi: ő ráadásul annak az Oppenheim Ügyvédi Irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellenem abban a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indítottam a szilícium-völgyi globális cég ellen. Úgy tűnik, nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján.
Mindenesetre érdekes helyzet lesz, amikor majd azt kérem az új Országgyűlésben, hogy az új igazságügyi miniszter lépjen fel a Meta és más globális tech cégek beavatkozásaival szemben, amelyek súlyosan sértik az esélyegyenlőséget, illetve a magyarországi választások tisztaságát.
pic.twitter.com/k1ce9BdNOU— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) April 30, 2026
