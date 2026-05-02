A NATO együttműködik Washingtonnal, hogy megértse a németországi haderőkivonást

A NATO együttműködik az Egyesült Államokkal, hogy megértse a németországi haderőkivonással kapcsolatos döntésének részleteit - közölte Allison Hart, a NATO szóvivője szombaton, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

A NATO-szóvivő közölte, a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért.

Emlékeztetett, a biztonság szavatolása terén a szövetségesek már előrelépést értek el, mióta a tavalyi hágai NATO-csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy GDP-jük 5 százalékát a védelem erősítésébe fektetik.

"Továbbra is bízunk abban, hogy képesek vagyunk az elrettentés és a védelem biztosítására, miközben ez a folyamat egy erősebb Európa és egy erősebb NATO felé folytatódik" - tette hozzá a NATO-szóvivő.

(MTI)