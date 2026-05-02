2026. május 2. 18:39

Peking csak megnehezíteni tudta a tajvani elnök eswatini látogatását

A tajvani elnök a kínai nyomásgyakorlás ellenére váratlanul a kicsiny dél-afrikai Eswatini Királyságba - volt Szváziföldre - érkezett látogatásra, ezt maga Laj Csing-te jelentette be közösségimédia-oldalán szombaton.

A tajvani elnök az eredeti terv szerint április 22-27-ig tett volna hivatalos látogatást Eswatiniban. Az elnöki hivatal április 21-i közlése szerint az utazást azért kellett lemondaniuk, mert Kína diplomáciai nyomásának engedve a Seychelle-szigetek, Mauritius és Madagaszkár kormányzata is bejelentette, hogy visszavonja a tajvani elnök repülőgépe számára kiadott légtérhasználati engedélyt.

A tajvani elnök a bejegyzésében nem tért ki arra hogyan jutott el Szváziföldre, de közzétett egy fotót amelyen látható volt, amint kilép a szváziföldi kormány repülőgépéből. Továbbá azt írta, hogy "néhány napos késéssel ugyan, de megtapasztalhatta a szváziföldi emberek rendkívül meleg és szívélyes fogadtatását". Emellett köszönetet mondott a tajvani külügyi- és nemzetbiztonsági szakembereknek az út megszervezéséért, és reményét fejezte ki, hogy látogatása tovább mélyítheti a kétoldalú kapcsolatokat és Tajvan nemzetközi kapcsolatait. Továbbá hangsúlyozta, hogy Tajvan az ésszerűséget és a méltányosságot szem előtt tartva továbbra is határozottan fel fog lépni a külföldi nyomásgyakorlással szemben, hiszen "elidegeníthetetlen" joga van arra, hogy kapcsolatokat építsen és tartson fenn a külvilággal, illetve együttműködjön a hasonló gondolkodású partnerországokkal.

A kínai külügyminisztérium a látogatásra reagálva közleményt adott ki, mely szerint Laj Csing-te "titokban, egy külföldi repülőgép fedélzetén és a közpénz nagyvonalú elköltésével hagyta el Tajvant". Hozzátették, hogy ennek ellenére ő és pártja hiába működik együtt külső erőkkel és próbálja bármely formában "megvásárolni a hűségüket", ez nem változtat azon a tényen, hogy "Tajvan továbbra is Kína része".

Kína a 23 millió lakosú Tajvant saját tartományának tekinti, amelyet a kínai polgárháború 1949-es befejezése óta még nem sikerült újraegyesítenie a területe többi részével.

Tajvan 1949 óta önigazgatásra törekszik és független demokráciaként határozza meg önmagát, amely Szváziföldön kívül a világ további 11 országával tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatot.

(MTI)