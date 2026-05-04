A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt rablás bűntette miatt egy férfi ellen, aki szurkálással fenyegetőzve egy gíroszt rabolt.
A vádirat szerint a férfi 2025. augusztusában hajnalban Miskolc belvárosában ittas állapotban az utcán tartózkodott, majd odalépett egy gíroszt fogyasztó felnőtthöz és a vele lévő kiskorúhoz. A vádlott a felnőttnek azt mondta, hogy adja át neki a gíroszt, mert ha nem teszi, mindkettőjüket megszurkálja, eközben jobb kezét a nadrágja zsebében tartotta. A sértett azt hitte, hogy a vádlott zsebében kés van, így félelmében az 1400 forint értékű élelmiszert odaadta.
A vádlott ezután eltávolodott a sértettektől, majd visszafordult hozzájuk, ők viszont annyira megrettentek, hogy elszaladtak a helyszínről.
Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű, erőszakos többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.