Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. május 4. 12:00 ::

Gíroszért akart késelni egy erőforrás Miskolcon

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt rablás bűntette miatt egy férfi ellen, aki szurkálással fenyegetőzve egy gíroszt rabolt.



Illusztráció forrása: Greek Boston

A vádirat szerint a férfi 2025. augusztusában hajnalban Miskolc belvárosában ittas állapotban az utcán tartózkodott, majd odalépett egy gíroszt fogyasztó felnőtthöz és a vele lévő kiskorúhoz. A vádlott a felnőttnek azt mondta, hogy adja át neki a gíroszt, mert ha nem teszi, mindkettőjüket megszurkálja, eközben jobb kezét a nadrágja zsebében tartotta. A sértett azt hitte, hogy a vádlott zsebében kés van, így félelmében az 1400 forint értékű élelmiszert odaadta.

A vádlott ezután eltávolodott a sértettektől, majd visszafordult hozzájuk, ők viszont annyira megrettentek, hogy elszaladtak a helyszínről.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű, erőszakos többszörös visszaeső vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.