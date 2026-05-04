Földbe állt egy autó, a "Vezetés közben ne mobilozz!" tábla mellett

Valósággal földbe állt egy jármű az M6-os autópálya mellett. A Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalára feltöltött képeken jól látszik, hogy a Pécs felől Budapest felé tartó sofőr épp a „Vezetés közben ne mobilozz!” hirdetőtáblánál zuhant az árokba a kocsijával, írja a 24.



Fotók: Fb

Ezúttal azonban nem a mobil volt a hibás. Az 59 éves török sofőr ugyanis vezetés közben elaludt a volán mögött.

Az autó letért az útról, az árokba hajtott, majd a vadvédő hálónak és egy felüljárónak is nekicsapódott, végül visszagurulva a kerekein állt meg – közölte a rendőrség, hozzátéve, csodával határos módon a sofőr karcolás nélkül megúszta a balesetet, és másnak sem lett semmi baja.