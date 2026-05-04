Publicisztika, Anyaország :: 2026. május 4. 13:04 ::

Látlelet a tűzoltóság állapotáról Szent Flórián napján

Május 4-e Szent Flórián napja, aki a tűzoltók védőszentje. Emiatt ezen a napon ünneplik a tűzoltókat, és sok helyen megemlékezéseket, bemutatókat is tartanak. Ezen túlmenően viszont alkalom arra is, hogy kimondjuk, vannak emberek, akik akkor indulnak el dolgozni, amikor mások menekülnek.

A tűzoltók munkája egyszerre követel fizikai erőt, gyors döntéseket és lelki stabilitást. Ez nem vitatott. A kérdés inkább az, hogy ez a tudás mennyire jelenik meg a mindennapi működésben. A válasz az, hogy méltatlanul kevéssé.

A bérek ügye régóta visszatérő probléma, pedig egy olyan hivatásról van szó, ahol valóban az életüket teszik kockára sok esetben. Ehhez képest sok tűzoltó fizetése nem ad valódi anyagi biztonságot. Sokan kiegészítő munkát vállalnak, hogy stabilizálják a családi költségvetést. Ez a helyzet önmagán túl is mutat: azt jelzi, hogy a rendszer nem tudja teljes mértékben elismerni azt a terhelést, amit elvár.

A létszámhiány további gondokat okoz, ugyanis a pálya vonzereje jelentősen csökkent, miközben az elvárások nem lettek kisebbek. A fiatalok mérlegelnek, és gyakran más irányba indulnak el. A tapasztaltabb állományból is többen váltanak, különösen akkor, ha a versenyszférában ugyanazért a tudásért kiszámíthatóbb körülményeket és magasabb jövedelmet kínálnak. Ez lassan, de érzékelhetően alakítja át az állomány összetételét.

A szolgálati rendből fakadó terhelés szintén állandó kérdés. A hosszú szolgálatok, a készenléti jelleg és az ebből adódó túlmunka idővel felhalmozódik, az elszámolás körüli viták, a túlórák kezelése vagy éppen a pihenőidő kérdése mind arra utalnak, hogy a rendszer a határait feszegeti. A juttatások alakulása szintén befolyásolja a pálya megítélését, ugyanis egyes elemek értéke nem követte az árak változását, más támogatások pedig megszűntek. Ezek elsőre kisebb részleteknek tűnhetnek ugyan, de a mindennapi biztonságérzetet erősen befolyásolják. És egy veszélyes munkánál nemcsak a felszerelés számít, hanem az is, hogy a háttér mennyire kiszámítható.

A korábbi években az egyik legsúlyosabb változás a szolgálati nyugdíj elvétele volt. A korkedvezmény megszüntetése sokak számára azt jelentette, hogy egy rendkívül megterhelő pályát kell hosszabb ideig végezniük, mint amire korábban számítottak.

De beszélhetnénk még arról is, milyen feszültségeket okozott a Katasztrófavédelem szerepe. Magyarországon a tűzoltóság 2012. január 1-jétől került teljes egészében a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alá, ezt pedig több ponton sérelmezik a tűzoltók.

A mai napon hiába hangzik el szóban a tűzoltók megbecsülésének igénye, a gyakorlatban a bérek, a munkakörülmények, a kiszámíthatóság és a hosszú távú életpálya mutatja meg, mit jelent ez valójában. Ezek adják meg egy hivatás súlyát, és ezek határozzák meg azt is, hogy lesznek-e elegen, akik a jövőben is ezt az utat választják.

Most nagyon sokan várják, a kormányváltással milyen változások történhetnek. Pintér Sándor belügyminiszter 16 év után megy, az ő regnálásának „eredményeit” olvashattuk fentebb. Nagy kérdés, hogy az új belügyminiszter hogyan állja meg a helyét. De ki is ő? Pósfai Gábor. Van rendvédelmi tapasztalata, végzettsége? A legkevésbé sem, az ő neve elsősorban onnan ismerős, hogy hét évig vezette ügyvezetőként a Decathlon sportáruházlánc magyarországi, majd hat évig a cég osztrák egységét...

Lantos János – Kuruc.info