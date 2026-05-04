2026. május 4. 12:09

Több mint 78 ezren érettségiznek magyar nyelv és irodalomból

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 1160 helyszínen 76 109, emelt szinten 70 helyszínen 2417 vizsgázó tesz érettségit hétfőn - közölte az Oktatási Hivatal (OH).

A tájékoztatás szerint a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre. Az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll - ismertették, hozzátéve: az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri.

Azt írták: a dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti, ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól. Ez - a vizsgázó választása szerint - lehet egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé, az elvárt terjedelem pedig 500-800 szó - közölték.

Az OH beszámolt arról is, hogy a magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, a vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. Hozzátették: a vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A részletekről közölték, hogy a szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz - jegyezték meg.

A hivatal kitért arra is, hogy a két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő, a műértelmező szöveg elvárt terjedelme 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

Jelezték azt is, hogy a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, továbbá középszinten a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.). A tartalomra, a helyesírásra és az írásképre összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten - rögzítették.

Az OH tájékoztatása szerint magyar mint idegen nyelvből csak középszintű vizsga tehető, ebből a tárgyból középszinten 115 helyszínen 302 vizsgázó érettségizik. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos - fűzték hozzá.

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra - részletezték.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható) - tudatta az OH. Rögzítették: az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

(MTI)