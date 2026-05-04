Alább olvasható a pimasz közleményük, a közös holokausztozás után itt a lehetőség Magyar Péternek jó fideszes módjára behódolni az országhódítóknak:

Reméljük, hogy Wass Albert utoljára szerepelt magyar érettségin

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a leghatározottabban elítéli, hogy a ma lezajlott magyar érettségi feladatsorát összeállító testület Wass Albert (1908-1998) személyében egy olyan szerzőt emelt az érettségi rangjára, aki erre a megtiszteltetésre - a közéleti szerepvállalásai és politikai nézetei miatt - teljes mértékben méltatlan.

Wass Albert egész életében büszkén hangoztatta antiszemita nézeteit, sőt egy művében "patkányként" ábrázolta a zsidóságot. Szeretnénk emlékeztetni arra is: Wass Albert még az 1980-as (!) években is munkatársa volt annak az Új Hídfő című, nyilas lapnak, amelynek főszerkesztője Fiala Ferenc (1904-1988), a Szálasi Ferenc által vezetett nyilaskeresztes kormány sajtófőnöke volt. Sokat elárul Wass nézeteiről, hogy a szintén emigrációban élő Fiala Ferenc az 1980-as évek közepén éppen Wasst kérte fel arra, hogy köszöntse az Új Hídfő 500-ik, jubileumi lapszámát.

Ha ezekkel a tényekkel a magyar érettségit összeállító szakemberek nem voltak tisztában, az éppen úgy elítélendő, mint az, ha erről esetleg tudtak, de mindezek ismeretében emeltek be egy Wass Alberttel kapcsolatos kérdést az érettségi feladatok közé.

A Mazsihisz bízik benne: ez a nyilas nézeteket valló szerző utoljára szerepelt magyar érettségin. Reméljük, a következő évek kormányzati kultúrpolitikája nem várja el a magyar fiatalságtól, hogy Wass Albert életéből és műveiből is felkészüljön nagy, meghatározó középiskolai megmérettetésére.

Azt javasoljuk az új oktatási kormányzatnak, hogy vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet, mert ennek a nyilas szerzőnek nincs helye az irodalmi tananyagban.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz)