2026. május 5. 07:20

Sulyok is próbál átállni: az utolsó percekben ellent mert mondani Orbánnak

Habár Sulyok Tamás köztársasági elnök szerint „teljes a nemzeti konszenzus a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséhez fűződő jogának szigorú jogszabályi védelemben részesítésének szükségességében”, az államfő azt üzente Orbán Viktor leköszönő miniszterelnöknek, hogy

az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával.



Ezzel a bonyolult jogi megfogalmazással Sulyok lényegében ellentmondott Orbánnak - írja a 24.hu (csakhogy ennek már nincs semmi jelentősége, legfeljebb annyi, hogy Balásyhoz hasonlóan ő is az új gazda kegyeit keresi, abban a reményben, hogy így továbbra is elnök maradhat - a szerk.).

Az Európai Unió Bírósága április közepén kimondta, hogy a Fidesz által 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény, ami a szerintük a pedofíliát összemossa a homoszexualitással, több ponton jogellenes, és sérti EU alapértékeit, így EU Alapjogi Chartáját is.

Orbán ezután közölte Sulyokkal, hogy „Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre” – szerinte ugyanis a bírósági ítélet mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti. Kifogásolta azt is, hogy az uniós bíróság figyelmen kívül hagyta a magyar Alaptörvény család- és gyermekvédelemmel foglalkozó rendelkezéseit.

Toroczkai: a Mi Hazánk új gyermekvédelmi törvényjavaslatot fog benyújtani

Sulyok Tamás köztársasági elnök éppen most bizonyítja, hogy igazat mondott nekem a Sándor-palotában, amikor azt ígérte, hogy nem akar az obstrukció eszközével élni. Ha ez így marad, akkor - ahogy azt korábban is jeleztem - elfogadhatatlan az alkotmányos puccs, az idő előtti elmozdítása - írja X-oldalán a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Alkotmányozó Nemzetgyűlésen lehetne (és kellene is) alkotmányozni, nem pedig úgy, hogy egy párt erőből ír egy alaptörvényt. Ilyet már láttunk, és mi akkor is tiltakoztunk.

Más kérdés, hogy Sulyok Tamás most egy olyan ügyben mondott ellent Orbán Viktornak, amelyben az Európai Bizottság és az Európai Bíróság a legsötétebb arcukat mutatják.

Magyarországot gyakorlatilag a gyermekvédelmi törvény eltörlésére kötelezik. Többek között olyan érveléssel, hogy "a homoszexuális és nem ciszgender életforma a heteroszexuális és ciszgender életformával azonos értékű vagy státuszú", és a gyermekeknek erről tudniuk kell. Szerintem viszont békén kellene hagyni a gyerekeket!

Ennek érdekében új gyermekvédelmi törvényjavaslatot fog a Mi Hazánk benyújtani! A korábbi törvény úgysem volt tökéletes, mi jóval hatékonyabb törvényjavaslatot készítünk.