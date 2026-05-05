Mi Hazánk: munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését!

A Mi Hazánk álláspontja egyértelmű: a családi pótlék emelését munkaviszonyhoz kell kötni, csak ebben az esetben tudjuk támogatni az intézkedést! - írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke.

Magyar Péter a napokban jelentette be, hogy a családi pótlék összegét megduplázná. Bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözzön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra. Meggyőződésünk, hogy legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen. Magyarországon korábban is volt példa arra, hogy egyes családok a munkavállalás helyett a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Ezt a gyakorlatot nem szabad újra erősíteni - szögezi le a politikus.

A Mi Hazánk szerint minden gyermek érték, ugyanakkor a felelős gyermekvállalás támogatása kulcsfontosságú. Az a helyzet, hogy amikor egyik szülő sem dolgozik, miközben több gyermeket vállalnak, nem tekinthető felelős döntésnek. Az ilyen esetek hosszú távú állami támogatása nem szolgálja sem a társadalom, sem a megszülető gyermekek érdekeit. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a családtámogatási rendszer igazságosabbá váljon. Jelenleg az egy gyermeket nevelő családok aránytalanul kevesebb támogatásban részesülnek, ezért szükséges az adókedvezmények rendszerének felülvizsgálata és arányosítása is - mutat rá Pakusza.