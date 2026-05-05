Wáberer a "zsidóságmegerősítő", SZDSZ-es Iványinak küldte tovább a Magyarék által visszautalt százmilliót

„Valójában nem azt mondtam az interjú során, hogy másfél éve anyagilag támogattam a Tisza Pártot, hanem azt, hogy ebben az időszakban a Tisza programját támogattam” – írta a Telexnek küldött válaszában Wáberer György vállalkozó arra reagálva, hogy Magyar Péter múlt héten bejelentette: visszautalják a 100 millió forintot, amit a Tisza Párt tőle kapott.



Ő Orbán Viktor gyermekeinek megkeresztelője...

A leendő miniszterelnök május elsejei bejegyzését megelőzte Wáberer György ATV-nek adott interjúja, melyben azt mondta: „Én a Tisza programot másfél éve támogatom, ez anyagi támogatás is, és a végén személyesen is beleálltam.”

Magyar Péter ezután pénteken azt írta, hogy Wáberer György nagyvállalkozó előző nap egy interjúban azt állította, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, összességében több mint 100 millió forinttal, és miután ez a hír eljutott hozzá, megnézett, mi igaz ebből. „Nos: a választások előtt 5 nappal (!) valóban átutalt 5x20 millió forintot a TISZA számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit.”

Az ország egyik leggazdagabb emberének számító Wáberer György a Telexnek azt írta, ahogy arról korábban a lapnak adott interjúban is elmondta, a támogatása kezdetben nem anyagi jellegű volt, „»igazán« pedig akkor támogattam, amikor felvállaltam. Ennek megfelelően igaz, hogy a 100 millió Ft támogatást 5 nappal a választást megelőzően utaltam a Tisza Pártnak. Azért akkor, mert akkor személyesen a nyilvánosság előtt is felvállaltam”. Itt Wáberer György megjegyezte, hogy a Tisza Párt a támogatóinak a Nemzeti Menet után küldte ki a felhívást, hogy a kampány hátralévő 27 napjának sikeres megvívását támogassák anyagilag erejükhöz mérten.

Magyar Péter pénteken azt ígérte, hogy az összeget hétfőn visszautalják, mert még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát hozzájuk kössék, „vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing.”

Az összeget Wáberer György már megkapta, és azt írta mellé, hogy „a mai napon 100 millió Ft-ot utaltam az Iványi Gábor vezette közösségnek, a Fidesz által bezáratott 13 oktatási központjuk újraindításának céljából.”



Szépen összeérnek a szálak a Tisza környékén is

A Telex kérdésére Wáberer azt is írta, „vállalkozó vagyok, de oligarcha nem, és remélem, hogy a leendő kormány csak azért nem fog senkit megbélyegezni, mert vállalkozó volt az elmúlt 16 évben is. Valójában tehát én arra tippelnék, hogy a leendő Miniszterelnök úr az önmarketing kifejezéssel üzenhetett nekem, ha egyáltalán üzenni kívánt. Semmi esetre sem szeretném azonban kisajátítani, sok száz és sok ezer, talán több tízezer támogató érdemeit.”

Az üzletember találkozót egyébként nem kezdeményezett sem a leendő miniszterelnökkel, sem más leendő kormánytaggal, nem is áll szándékában. Azt mondta, szakpolitikai kérdésekben ugyanakkor kész átadni vállalkozóként szerzett tapasztalatát és ismereteit, ha a kormány kíváncsi a véleményére.

Az ország egyik leggazdagabb embere a választás előtt még arról beszélt, hogy változásra van szükség az országban. A Telexnek később részletesebben is elmondta, mi vezette a kiálláshoz. Azt mondta, nagy hatással volt rá Iványi Gábor metodista lelkész egy mondata, hogy „gyávák vagyunk”, és Wáberer úgy gondolta, nem lehet gyáva, igenis ki kell állnia, mert most van lehetőség a változásra. Szerinte '89-ben már megélt egy rendszerváltást, a mostanit pedig még nagyobbnak tartja.