Orbán beismerte: ellenzékből nem tudják megújítani a "jobboldalt"

Váratlan helyen, egy szűk körű Facebook-csoportban tűnt fel Orbán Viktor: a Zebra DPK-ban közzétett bejegyzésében nyíltan beszélt a "földrengésszerű vereségről", és arról, hogy a Fidesz meggyengülve, ellenzékből nem képes megújítani a "jobboldalt" (ő a Fideszre gondolt, kérdés, hogy a Győzikék pártja mennyire nevezhető jobboldalnak, ha már Zebra DPK... - a szerk.).

"Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást. Köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt hónapokban. Hála Nektek és a Harcosok Klubjának, a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben" – ezzel a felütéssel indította Orbán Viktor még ügyvezető miniszterelnök azt a Facebook-bejegyzését, amelyet egy szűk körű csoportban, a Zebra DPK-ban tett közzé.

Kiemelte, hogy "fájdalmas vereséget" szenvedtek, de most az újjászervezés időszaka jön. "Magyarországon egy új politikai tér látszik kirajzolódni, amit elsősorban a hamarosan felálló kormány karaktere határoz meg. Liberális arcéllel, az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik. Éppen ezért az előttünk álló évek legfontosabb feladata, hogy megvédjük a nemzeti korszak vívmányait. Ehhez azonban megújulásra van szükség" – írta Orbán Viktor.

Majd arra is kitért, hogy a Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. "Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt."

Szerint a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek "a nemzeti gondolatban, és tudják: a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét." Szerinte a DPK egy ilyen platform, ezáltal kulcsszerepe van a "nemzeti oldal" újjászervezésében.

A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk. A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották. Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól – fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy most "az önkény és az akarnokság korszakába lépünk. A kezdeti tünetek már felsejleni látszanak. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat. Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot. Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat." Szerinte ezek aggasztó jelek. Végül bejegyzését úgy zárta, hogy a Fidesz számra "az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik."

(Index nyomán)