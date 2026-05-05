Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2026. május 5. 17:00 ::

A TEV-nek is milliárdokat adott a zsidóbérenc Fidesz-kormány - bűncselekmények gyanúját tárta fel az ÁSZ

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) alapítványánál, derül ki az ÁSZ által április 24-én publikált 44 oldalas jelentésből.



Megdézsmálták az ingyen pénzt az "isteni ajándékok"...

Az alapítvány a 2021-2023. években nyilvántartott, államháztartási forrásból kapott támogatásokat nem szabályszerűen, és nem a támogatási szerződésben/támogatói okiratokban foglalt céloknak megfelelően használta fel. A támogatások támogatók felé történő elszámolása nem felelt meg a támogatási szerződésben/támogatói okiratokban foglaltaknak – összegez az ÁSZ a Köves Slomóékhoz kapcsolódó Tett és Védelem Alapítvánnyal kapcsolatban.

A dokumentumban továbbá az áll, hogy az ellenőrzés során feltárt súlyos szabálytalanságok, törvénysértések és bűncselekmények gyanúja miatt – a központi költségvetésből származó támogatások céltól eltérő felhasználása, költségvetési csalás – az ÁSZ, törvényi kötelezettségének eleget téve, az illetékes hatósághoz fordult.

A Tett és Védelem Alapítvány az ÁSZ szerint 2019-ben 525 millió forint, majd 2020-tól évente 500 millió forint központi költségvetési támogatásban részesült. A támogató 2020-ig a Miniszterelnökség, míg a 2021-től az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.

A számvevőszéki ellenőrzés hat, 2020 és 2023 között folyósított, összesen mintegy 2 milliárd forint összegű központi költségvetési támogatás felhasználására, elszámolásokra és az alapítvány beszámolási kötelezettségének teljesítésére terjedt ki. A jelentés szerint az alapítvány bevétele ekkor majdnem teljesen az ellenőrzött központi költségvetési támogatásokból származott. Az ÁSZ azt írja:

Az ellenőrzés szerint az EMIH 2021-ben előírta a Tett és Védelem Alapítványnak likviditási kölcsönök folyósítását az EMIH és az alapítvány közös cége, a Brüsszel Intézet Nonprofit Kft. részére, az alapítvány pedig a likviditási kölcsönöket a támogatási szerződésben és támogatói okiratokban foglaltak ellenére a központi költségvetési támogatások terhére hajtotta végre.

(Mfor - 24 nyomán)