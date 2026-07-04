Külföld :: 2026. július 4. 18:51 ::

"Az emberiség legfényesebb álma" - a kijevi zenebohóc sem fukarkodott a születésnapi jókívánságokkal

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök felköszöntötte szombaton az Amerikai Egyesült Államokat függetlensége 250. évfordulója alkalmából, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nagyra értékeli az Egyesült Államok támogatását, különösen most, Oroszország Ukrajna elleni nyílt háborújának idején.

"Ma 250 éves az emberiség egyik legfényesebb, legerősebb és legnagyobb hatású álma: az amerikai álom egy saját, független, szabad és gazdag országról, amely megvédi az emberek szabadságát, hitét és törekvését a boldogságra" - írta az államfő a Facebook-oldalán.

Szavai szerint ez az álom számos megpróbáltatáson ment keresztül, és nemcsak kiállta azokat, hanem immár két és fél évszázada példát mutat más népeknek, valamint hozzájárult ahhoz, hogy az egész emberiség szabadabbá váljon. Ez különösen a 20. században volt jelentős, amikor Amerika segített megóvni a világot a zsarnokok uralmától, és olyan szövetségeket, partnerségeket hozott létre, amelyek a történelemben először biztosítottak a világ jelentős részének tartós békét és a szabad fejlődés lehetőségét - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a 21. században sem lett kisebb az Egyesült Államok befolyása és jelentősége. "Ezt különösen mi, Ukrajnában látjuk, amely a saját függetlenségéért, szabadságáért és népünk boldogsághoz való jogáért küzd gyakorlatilag ugyanazokkal a reményekkel, ugyanazzal az eszmével és ugyanazzal az elszántsággal, amellyel az amerikaiak kivívták és megvédték függetlenségüket" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Rámutatott: az amerikai fegyverek - a Javelin páncéltörőktől, amelyek Ukrajnának történő átadásáról Donald Trump amerikai elnök döntött, a Patriot-rendszerekig, amelyek a legmegbízhatóbban védik embereink életét - mindaz, amivel az Egyesült Államok segített az ukránoknak országuk védelmében, az amerikai szellem, az amerikai elszántság és az amerikai technológia erejét bizonyítja.

"Mi pedig nagyon jól ismerjük e szavak valódi értékét. Amikor Patriot-rendszereket kérünk Amerikától, hiszünk abban, hogy az élet és az ember tiszteletének azok az értékei, amelyek 250 évvel ezelőtt működtek, ma is működnek. A világnak olyan vezetőre van szüksége, amely garantálja a szabadság és az élet védelmét" - szögezte le az elnök.

Zelenszkij szavai szerint "magától értetődő igazságnak tartjuk, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy teremtője bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyek közé tartozik az élethez, a szabadsághoz és a boldogságra való törekvéshez való jog".

"Ez az, ami összeköt mindannyiunkat mindazokat, akik tisztelik Amerikát, és ma köszönetet mondanak neki. Adja isten, hogy a szabad emberek álmai mindig legyőzzék a gonoszt és a gyűlöletet azokkal szemben, akik el akarják pusztítani a szabadságot. Amerika, köszönöm! Biztos vagyok abban: ha együtt vagyunk, biztosan elérjük a békét! Boldog születésnapot!" - zárta üzenetét az ukrán elnök.

(MTI nyomán)