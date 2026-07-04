Külföld :: 2026. július 4. 17:59 ::

Ezer tűzoltó küzd a lángokkal Portugáliában az első nyári erdőtüz oltásán

Több mint ezer tűzoltó küzdött még szombaton is a lángokkal Portugália északi részén, hogy megfékezze az erdőtüzet, amely csütörtök óta több mint tízezer hektárnyi növényzetet emésztett fel, és legkevesebb kilenc ember sérülését okozta - közölték a mentőszolgálatok.

Az országos polgári védelem adatai szerint több mint 1100 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, mintegy 380 jármű, valamint nyolc repülőgép és helikopter támogatásával.

Az oltásban a portugál hatóságok előző napi kérésére részt vesz egy spanyol katonai egység és további tűzoltó repülőgépek is.

A portugál polgári védelem által péntek este közölt adatok szerint a Viseu járásban fekvő Vouzela községben keletkezett tűz következtében becslések szerint tízezer hektárnyi terület égett le.

A heves hőségben Portugáliában bekövetkezett első nyári nagyobb erdőtüzekben kilencen sérültek meg, közöttük két ember állapota súlyos. Az egyik égési sérüléseket szenvedett, a másik pedig lezuhant - közölték a mentőszolgálatok.

Szombaton kora délután már a vouzelai tűz - amely közben kiterjedt Aveiro régió szomszédos községeire is - az egyetlen nagyobb erdőtűz volt a polgári védelem közlése szerint.

A nagyon meleg és száraz időjárás és az akár a 44 Celsius-fokot is elérő hőmérsékletek miatt a portugál meteorológiai hivatal vörös riasztást rendelt el a szárazföldi terület 18 járása közül tizenháromban. A legmagasabb fokú riasztás vasárnap az ország középső és déli részének hét régiójában marad érvényben.

A nyaranta erdőtüzek sújtotta Portugáliában a 2017-es esztendő volt a legsúlyosabb, amikor több mint százan haltak meg a katasztrófa következtében.

Az Ibériai-félsziget rendkívül kitett az éghajlatváltozás okozta egyre gyakoribb hosszú hőhullámoknak. 1931 óta tavaly mérték a legmagasabb hőmérsékletet Portugáliában.

(MTI)