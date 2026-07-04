Sport :: 2026. július 4. 19:14 ::

Most jutott eszébe néhány EP-képviselőnek, hogy decemberben FIFA-békedíjat kapott Trump

Ötven európai parlamenti képviselő levelet küldött a futball világszervezetének, a FIFA-nak, illetve annak etikai bizottságának azért, mert Gianni Infantino FIFA-elnök tavaly december 5-én békedíjat adományozott Donald Trump amerikai elnöknek – írt róla a Le Monde, melyet a 444 és a Telex szemlézett. A június 29-i levél fő kezdeményezői az ír Barry Andrews (a liberális Renew-frakcióból), a holland Lara Wolters és a dán Niels Fuglsang (szociáldemokraták) voltak.

A törvényhozók sürgetik a levélben a futballszervezetet, hogy „a legnagyobb gyorsasággal és őszinteséggel” vizsgálja ki a furcsa, kvázi Trump kedvéért alapított díjat. Trump ugyanis tavaly nagyon szerette volna megkapni a Nobel-békedíjat, azonban helyette a venezuelai María Corina Machado részesült benne.

A Le Monde úgy tudja, mindössze tíz ember készítette elő a békedíjprojektet, és Infantino szándéka is volt az, hogy minél kevesebben tudjanak róla házon belül. Mindezek miatt a brit FairSquare civil szervezet is etikai vizsgálatot kezdeményezett 2025 decemberében, amihez a norvég futballszövetség is csatlakozott. Azt sérelmezik, hogy a FIFA etikai kódexével szembemenve, a semlegesség elvét megsértve díjazta Infantino Trumpot, mivel még a FIFA Tanácsával se konzultált előtte.

Az EP-képviselők a most zajló észak-amerikai foci-vb magas jegyárait és a vízumügyeket is kritizálták. „A világbajnokság vitathatatlanul a legnagyobb globális esemény a maga nemében. Az a célja, hogy egyesítse a világot. Mégis, amikor Infantino, a FIFA elnöke az egyik elnököt egy másikkal szemben előnyben részesíti, az a FIFA és az egész torna hírnevét rontja” – mondta Andrews a Le Monde-nak. EP-képviselők nem először álltak bele a FIFA-ba, 2024-ben az ellen tiltakoztak, hogy Szaúd-Arábia kapta a 2034-es vb rendezési jogát.