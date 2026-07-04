Külföld :: 2026. július 4. 16:10 ::

A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi ünnepi felvonulást Washingtonban

Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi ünnepi felvonulást (Independence Day Parade) szombaton.

A szervezők közlése szerint az előrejelzések szerint 40 fokot meghaladó lesz a hőérzet az esemény tervezett idején, ezért a résztvevők és a közönség biztonságát szem előtt tartva nem tartják meg a felvonulást. A parádéra hagyományosan az ország számos pontjáról érkeznek hagyományőrzők, katonákból és diákokból álló fúvószenekarok, veterán járművek, hogy az ország fővárosában köszöntsék az Egyesült Államok függetlenségének ünnepét.

Az idei 250. évforduló alkalmából tervezett fő ünnepséget kisebb változtatásokkal, de megtartják az esti órákban. A közönség számára csak késő délután nyitják meg a kapukat, hogy senki ne tartózkodjon hosszan a tűző napon.

A központi helyszín a George Washington Emlékmű előtti nyílt füves területen álló színpad, amely előtt hatalmas mobil lelátókat emeltek. A tervek szerint éjszakába nyúló esemény nagyszabású tűzijátékkal zárul.

Az ünnep előestéjén a Dél-Dakota állambeli Mount Rushmore-nál, az Egyesült Államok nemzeti emlékhelyénél tartottak hivatalos megemlékezést Donald Trump elnök részvételével. Az elnök beszédében a "valaha létező legkivételesebb nemzetként" jellemezte az Egyesült Államokat, amelynek lakóit a világ "legszabadabb" polgárainak, alkotmányát pedig a világ "legidőtállóbb" alkotmányának nevezte.

(MTI)