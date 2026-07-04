Friss hírek :: 2026. július 4. 16:19 ::

Halálos lovasbaleset történt Somogysárdon

Meghalt egy 20 éves lovas, miután péntek délután súlyos balesetet szenvedett egy somogysárdi lovardában.

Péntek délután súlyos lovasbaleset történt egy somogysárdi lovardában, ahol egy 20 éves lovas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba. A fiatal nőt életveszélyes állapotban vitték a Kaposi Mór Oktató Kórházba, ahol aznap este belehalt sérüléseibe.

A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, a történtek vizsgálata várhatóan tisztázza, mi vezetett a tragédiához. A Somogy Online beszámolójában megjegyezte, hogy a balesetet követően a közösségi médiában virrasztást szerveztek a fiatal lovas emlékére.

(Index nyomán)