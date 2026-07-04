Külföld :: 2026. július 4. 17:38 ::

Putyin felköszöntötte az Egyesült Államokat - főleg a "nácizmus" elleni közös küzdelmüket tartja dicsőségesnek

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton felköszöntötte az Egyesült Államokat függetlensége 250. évfordulója alkalmából, "dicsőségesnek" nevezve a kétoldalú kapcsolatok számos fejezetét.

"Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása nemcsak az önök nemzetének megszületését jelentette, hanem a világtörténelem egyik jelentős mérföldkövévé is vált" - írta Putyin Donald Trump amerikai elnöknek címzett üzenetében.

Hozzátette, hogy Oroszország - akkor még a cárok uralma alatt - "feltétel nélkül támogatta az észak-amerikai gyarmatosokat a brit uralom alóli szabadságharcukban".

Az amerikai-orosz kapcsolatok 250 éves történetének "dicsőséges" fejezetei közt említette meg, hogy "két világháborúban szövetségesek voltunk, együtt szabadítottuk meg az emberiséget a nácizmus borzalmaitól, majd meghatározó szerepet játszottunk a modern világrend alapjainak megteremtésében. Ma pedig Oroszország és az Egyesült Államok mint a két legnagyobb nukleáris hatalom különleges felelősséget visel a globális biztonság és stabilitás szavatolásáért".

Üzenetét egy kézfogást ábrázoló emodzsival zárta, és hozzátette: "jó egészséget, jólétet és sikereket kívánok önnek, Donald és szeretteinek, valamint boldogságot és jólétet az Egyesült Államok minden polgárának".

(MTI)