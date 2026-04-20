Vármegyés táborok a Balatonon - töltsd meg a nyarat tartalommal!

Az elmúlt évek kiemelkedő érdeklődésére való tekintettel idén ismét két turnusban, különböző időpontokban és helyszíneken várják a fiatalok, gyerekek és szüleik jelentkezését.

I. Turnus (gyerektábor)

Badacsonytördemic

2026. július 12-19.

10-14 éves kor között

II. Turnus (ifjúsági tábor)

Gödöllő

2026.augusztus 9-16.

13 éves kortól

Az első tábor helyszíne a Badacsony hegyoldalában található, egyhektáros szőlőbirtok, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra és a szigligeti várra. A második turnus egy gödöllői erdei táborban kerül megrendezésre, ahol a résztvevők a modern világ kényelmétől eltávolodva sajátíthatják el a természetben való boldogulás alapjait.

Lehetőség van mindkét táborba jelentkezni, ebben az esetben a második turnus részvételi díját féláron biztosítják.

A szervezők célja, hogy hozzájáruljanak egy egészséges szemléletű fiatal nemzedék neveléséhez, amely képes megőrizni és továbbadni olyan időtálló értékeket, mint a hazaszeretet, a bátorság, a hűség és az áldozatvállalás. A táborozók egy hagyományos értékrendet tükröző közegben, maradandó élményekkel és izgalmas kihívásokkal tölthetik el az egy hetet a különleges természeti környezetben.

A programok között szerepelnek erdei kalandok, kirándulások, csapatjátékok, strandolás, íjászat, vívás, valamint számos egyéb élmény. Emellett a résztvevők előadásokon és személyiségfejlesztő foglalkozásokon is részt vesznek. A cél egy olyan közeg megteremtése, ahol a fiatalok megismerhetik a magyar múlt értékeit és példaképeit, miközben támogatást kapnak ahhoz, hogy a modern világ kihívásaival szemben magabiztosan helyt tudjanak állni.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a tábor során valódi emberi kapcsolatok alakuljanak ki, és a résztvevők megtapasztalják, milyen egy összetartó közösség részévé válni.

Jelentkezni a tabor@hvim.hu e-mail címen lehet a táborozó teljes nevének, életkorának, valamint elérhetőségeinek (telefonszám és e-mail cím) megadásával.