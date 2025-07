Cigánybűnözés, Anyaország :: 2025. július 27. 12:05 ::

Ezúttal Szolnokon mutattak ízelítőt a cigány "kultúrából" Orbán kedvencei

Tömegbalhé tört ki pénteken éjszaka, a jászkunsági vármegyeszékhely egyik diszkójában – értesült a szoljon.hu. A tömegverekedés Szolnokon, a Mentetlen nevű városrészben történt egy szórakozóhelyen.

Az esetről videó is készült. A szűk másfél perces felvételen az látható, hogy cigányok rontanak be a diszkóba, többen székekkel a kezükben. A zene ekkor még ment, de a videóban is kivehető, amint az egyik "rejtett erőforrás" azt mondja a mikrofonba: „Állítsuk le, Tesó”.

A zene eztán elhalkult, pár pillanat múlva pedig már női sikolyok hallhatóak a felvételen. A bulizók szájából ekkor olyanok hangzottak el, mint hogy „Mi a f.sz történt?!”, de volt olyan fiatal, aki a sietős távozást sürgette, mondván: „Húzzunk innen g.ci!”.

A videó feltöltője megjegyzésként annyit írt, nagyjából nyolc ember tört be, lapátokkal, székekkel felszerelkezve. Betörték az ajtókat, ablakokat, odabent tiszta vér volt minden.

Meg nem erősített sajtóhírek szerint a konfliktus egy társaság "hölgy" tagjai és a biztonsági őrök között alakult ki. A hírek szerint előbbiek azt sérelmezték, hogy létszámstop miatt nem engedik be őket (legnagyobb valószínűség szerint így akarták kint tartani a rendbontó cigány társaságot...– a szerk.).

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság nyomán indult eljárás a Szolnoki Rendőrkapitányságon.

(szoljon.hu nyomán)