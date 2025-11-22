Zsidóbűnözés :: 2025. november 22. 16:55 ::

Aranybudi-saga: hát nem pont Izraelbe pattant meg Zelenszkij korrupciós hálózatának két főszervezője?

Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics "ukrán" üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője (mindketten pontosan olyan ukránok, mint Zelenszkij - a szerk.) ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak - derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból.

A minisztérium honlapján közölte, hogy mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből. Korábbi jelentések szerint Izraelbe távoztak, még mielőtt kihallgathatták volna őket.



Timur Mindics és Olekszandr Cukerman - a Der Stürmer nem csinált ilyen két lábon járó karikatúrákat (kép: nv.ua)

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsítja. A 61 éves Cukermant a hatóságok azzal gyanúsítják, hogy Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak.



Timur Mindics elhíresült aranyvécéje (kép: Twitter/X)

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak "Midasz" néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.



Cukerman körözési képe - talán az a kozákpisztoly a póneme közepén, ami a legukránabb benne

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy korábban Mindics és Cukerman bekerült az "Ukrajna ellenségeit" listázó Mirotvorec honlap adatbázisába.

(MTI nyomán)

Kapcsolódó: