Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 17. 15:10 ::

Autók és kurvák, villák és aranyvécé - így lopta szét az országot a kijevi zsidó maffia háború idején

Ukrajna az eddigi legnagyobb korrupciós botránnyal kénytelen szembenézni Volodimir Zelenszkij elnök mandátuma alatt. Az ukrán parlamentben a hangulat félelemmel és bizonytalansággal teli, mindenki azon gondolkodik, mi következik – írja a The Kyiv Independent nyomán az Index.

A fényűző kijevi lakásokról készült felvételek, amelyek közül az egyikben aranyvécé is található, a sporttáskákba csomagolt készpénzzel teli képek, valamint hangfelvételek, amelyeken a tisztviselők pénzmosási stratégiákat egyeztetnek, sokkot okoztak az ukránoknak az elmúlt héten. A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) által közzétett bizonyítékok özöne mutatta meg, milyen körülmények között éltek azok a tisztviselők, akik a háború idején lopták szét az országot.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW July 30, 2025

"Óriási csapás ez, de a legrosszabb az, hogy nem vagyok biztos abban, hogy már a végén járunk, lehet, hogy még csak most bontakozik ki. Amit most a legjobban javasolnék az elnöknek, hogy tegyen komoly lépéseket, és szabaduljon meg sok embertől a környezetében" – mondta egy neve elhallgatását kérő kormánypárti ukrán képviselő.

A botrány az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) vizsgálatára épül, amely szerint Volodimir Zelenszkij közeli szövetségese, Timur Mindics vezetett egy csoportot, amely visszaéléseket hajtott végre az energiaszektor építési és beszerzési ügyleteiben, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését. A magas rangú ukrán tisztviselőket azzal vádolják, hogy kenőpénzt fogadtak el energetikai létesítmények védelmi projektjeiért, miközben az ukránok napi áramkorlátozásokkal élnek. A vizsgálók szerint a tisztviselők és vállalkozók kenőpénzt hajtottak be az állami nukleáris vállalat, az Energoatom beszállítóitól, minden szerződés értékének 10-15 százalékát követelve.

A 15 hónapig tartó nyomozásban több mint ezerórányi lehallgatott beszélgetést gyűjtöttek össze, és Timur Mindics irodáján keresztül körülbelül 100 millió dollár illegális pénz áramlott át.

A NABU kijelentése szerint Mindics "ellenőrizte az úgynevezett »mosoda« munkáját, ahol a feketén szerzett pénzeszközöket mosták". A botrány több más kormányzati szereplőt is érint, két miniszter – Herman Haluscsenko igazságügyi és Szvitlana Hrincsuk energiaminiszter – már lemondott.

Az időzítés különösen rossz Ukrajna számára, hiszen valószínűleg a legnehezebb tél következik a háború kezdete óta. Az országban már most is gyakoriak az áramszünetek, és Oroszország folyamatosan növekvő támadásai az ukrán civil infrastruktúra ellen nemcsak az áramellátást, hanem a gáz-, fűtés- és vízellátást is fenyegetik. Nem meglepő, hogy a botrány tömeges felháborodást váltott ki.

– Ez a gondolkodásmód a Szovjetunióból származik. Azok, akik hatalmon vannak, mindig a saját hasznukat keresik, és mindig próbálnak ellopni valamit. Ez a háború el fogja vinni a legtöbb aktív, őszinte és tisztességes embert. Fáj hinni abban, hogy közben az elnök barátai a kurváikra, drága autóikra költik a pénzünket, és százmilliókat pazarolnak új villákra – írta Marija Berlinszka katonai önkéntes az Ukrajinszka Pravdában megjelent kritikus hangvételű véleménycikkében. Az Ukrajinszka Pravda címlapja "Hogyan rabolták ki az elnök barátai az országot háborús időkben" címmel foglalta össze a közvélemény felháborodását.

Hasonló vélemények keringenek Kijev utcáin is. "Miközben az ukránok naponta 16 órát áram nélkül töltenek, ezek pénzt mosnak" – mondta Elizaveta Demidova egyetemi hallgató. Mások közvetlenül Zelenszkijre irányítják haragjukat, aki ugyan eddig nem szerepelt a vizsgálatban, de valószínűtlen, hogy sértetlen marad, tekintettel közelségére az érintettekhez.

Zelenszkij reakcióját sokan lassúnak és gyengének ítélték meg. Először csak hétfő este, november 11-én kommentálta a vádakat, a lemondási kérelmek pedig csak kedden érkeztek, miután Julija Szviridenko miniszterelnök már felfüggesztette Haluscsenkót.

– Ideiglenes felfüggesztés, még csak nem is leváltás… ez lenne egy olyan elnök reakciója, aki valóban semmit sem tudott? – kommentálta Vitalij Sabunyim prominens antikorrupciós aktivista a történteket. Ezt követően Zelenszkij leváltotta a minisztereket, és szankciókat vezetett be az érintett vállalkozók ellen.

Az ügy középpontjában Timur Mindics áll, Zelenszkij barátja és korábbi üzleti partnere, akit a nyomozók a rendszer "társszervezőjeként" írnak le.

Mindics, a Kvartal 95 cég tulajdonosa, amelyet Zelenszkij társalapítójaként ismertek, értesítést kapott, és néhány órával a razzia előtt elmenekült Ukrajnából.

Zelenszkij egy másik közeli barátját és szövetségesét, Olekszij Csernyiszov volt miniszterelnök-helyettest azzal vádolják, hogy 1,2 millió dollárt és 100 ezer eurót fogadott el készpénzben. Ő, akárcsak Haluscsenko, tagadja a bűnösségét.

Az energiaügyi miniszter, Hrincsuk közvetlenül nem érintett az ügyben. "Zelenszkij most távol tartja magát az ügybe keveredett emberektől, és különösen próbálja elkerülni a Mindicshez való kapcsolódást" – mondta Volodimir Feszenko kijevi politológus.

Az, hogy egyáltalán létezik antikorrupciós hivatali vizsgálat, nagyrészt a nyári tömegtüntetéseknek köszönhető, amelyek a törvény aláírása után kezdődtek, ami lényegében megsemmisítette volna Ukrajna két kulcsfontosságú antikorrupciós testületét. A kormány azonban visszavonulót fújt, és mindkét testületet visszaállították.

A botrány azután következett be, hogy Zelenszkij és munkatársai idén nyáron megpróbálták semlegesíteni a független antikorrupciós ügynökségeket, miközben a nyomozás közeledett az elnök szűkebb köréhez. A tömeges tiltakozások és a nyugati partnerek nyomása után azonban fel kellett hagyniuk ezzel a szándékkal.

"Fájdalmas folyamaton megyünk keresztül, hogy megértsük saját államunk értékét a személyes túléléstől a felismerésig, hogy a hatalom forrása azokban az emberekben rejlik, akik kartontáblákkal tüntetnek" – mondta az ukrán fegyveres erők egy 32 éves drónoperátora.

"Őszintén remélem, hogy a következő lépés megmutatja, hogy az intézmények működnek az államunkban, és a bizonyíték erre az, hogy minden korrupt gazembert a törvény büntet, nem pedig haragos, fegyveres emberek" – tette hozzá.

Függetlenül attól, hogy Ukrajna igazságszolgáltatása a várakozásoknak megfelelően működik-e, sokan aggódnak amiatt, hogy a botrány hírneve befolyásolhatja a nemzetközi támogatást. Tarasz Chmut, a Come Back Alive jótékonysági alapítvány vezetője szerint ez nem fogja befolyásolni a külföldi magánszemélyek támogatását, viszont a nyugati politikusok reakciója aggasztó lehet. Többek közt azért is, mert a korrupció továbbra is a legfőbb akadálya Ukrajna EU-s csatlakozásának.

A politikai válság háborús időben veszélyes Ukrajna számára. Az Európai Szolidaritás ellenzéki párt, amelyet Petro Porosenko volt elnök vezet, megismételte a technokrata "egységkormány" felállítására vonatkozó követelését, de tartózkodott a Zelenszkij lemondására való felszólítástól. "Még mindig háborúban állunk" – üzente Porosenko szövetségese, Rosztyiszlav Pavlenko.

Szerhij Fursza politikai kommentátor figyelmeztetett a kockázatokra: "Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ukrán elnök, hogy az ukrán kormány elveszítse legitimitása maradékát a háború alatt. Különben megkockáztatjuk az állam elvesztését."

Az elemzők úgy vélik, hogy az új leleplezések tovább destabilizálhatják az elnököt, különösen azután, hogy a Speciális Antikorrupciós Ügyészség ügyésze a bíróságon kijelentette, hogy Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, aki közel áll Zelenszkijhez, Mindics befolyása alatt állhatott.

"Úgy gondolom, hogy jelenleg mind a társadalom, mind a politikai osztály megérti, hogy a politikai válság túl veszélyes lenne" – mondta Feszenko elemző, de hozzátette: "Sok múlik a nyomozás következő lépésein, ha olyan új információk merülnek fel, amelyek Zelenszkijt vagy az elnöki hivatalt érintik, akkor az természetesen ez egy új fordulat lesz."