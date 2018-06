Külföld, Lapszemle :: 2018. június 1. 12:40 ::

Igazi hős a Putyin által kivégzett "orosz" újságíró: zsidó létére disznóvérrel kente be magát, hogy elhitesse a világgal az újabb Szkripal-ügyet

Sajtókonferenciát tartott Arkagyij Babcsenko, a "meggyilkolt", majd "feltámadt" orosz újságíró Kijevben – írja a The Moscow Times.



Fotó: Sergei Supinsky/AFP

Babcsenko közölte: disznóvért használt a saját halálának megrendezéséhez, munkáját pedig egy sminkes is segítette, hogy még élethűbb legyen az akció. Az ukrán sajtóban kép is megjelent a végeredményről, melyen az újságíró a "meggyilkolása" után egy vértócsában, a hasán fekszik. Azt is elmondta, az őt szállító mentősök sem voltak beavatva az akcióba, mikor a kórházba szállították, épp azt tetette, hogy halott, ezért rögtön a hullaházba küldték. (Ami teljes mértékben hihetetlen, mert egy mentős sem annyira hülye, hogy ne vegye észre, hogy nem halott, aki éppen a kezei között van - a szerk.)



Fotó: Yevhen Lauer/east2west news

Az újságíró azt is elmondta, nem jókedvében működött együtt az ukrán hatóságokkal, csupán az életét féltette: "mindenki, aki arról beszél, hogy ez aláásta az újságírókba vetett bizalmat: őszintén mit tettetek volna a helyemben, ha azzal kopogtatnak be hozzátok, hogy merényletet terveznek ellened?"

Mikor az ukrán hatóságok ezzel a "hírrel" álltak elé, Babcsenko így emlékezett vissza a pillanatra: "az első reakcióm az volt: »a pokolba is veletek, inkább fogok egy táskát és elmegyek az Északi-sarkra.«" Azonban megjegyezte, rájött, hogy nem tudna elrejtőzni – azt Szergej Szkripal is megpróbálta, "mégsem járt sikerrel". (Ahhoz képest egész jól van már, bár ők disznóvér helyett más kellékeket használtak - a szerk.)

És hogy mit fog csinálni "feltámadása" után? Erre Babcsenko annyit felelt: "úgy tervezem, alszom egy jót, esetleg berúgok, majd két-három nap múlva felkelek"- ismerteti az orosz lap cikkét a Mandiner.

100%-ban kóser

Amire nem tér ki a fenti cikk, azt megírta a The Times of Israel:

Látható, hogy a Siratófalnál pózoló "orosz" újságírónak az anyai nagymamája zsidó volt, tehát a zsidó faji törvények szerint (érdekes, hogy ezek kapcsán nincs gonosznácizás) ő tökéletesen kósernek számít.

Saját magáról közzétett fénykép, melyen egy zsinagógában beszél:

A lap megírta azt is, hogy mielőtt Kijevbe költözött volna, Izraelben élt egy ideig, és nagyon tetszett ott neki az élet. Kérdés, hogy miért ment akkor a számára veszélyes Kijevbe - hacsak nem egy konkrét feladattal...

Babcsenkónak állítólag menekülnie kellett Oroszországból, előbb Csehországba ment, majd Izraelbe, végül a "dühös" oroszok közvetlen szomszédságában látta jónak a letelepedést. A lap szerint azzal vívta ki az oroszok haragját, hogy azt írta egy lezuhant orosz katonai gépről szóló hír kapcsán: nem sajnálja őket, mert Aleppó bombázására indultak. Korábban bírálta a Krím félsziget visszacsatolását és a kelet-ukrajnai oroszoknak nyújtott segítséget is.

(Kuruc.info)

