Nicolás Maduro venezuelai elnöknek hirtelen meg kellett szakítania beszédét szombaton egy caracasi katonai rendezvényen, mert dróntámadás célpontja volt, emiatt sürgősen el kellett hagynia a helyszínt.

A hírügynökségek az első percekben nem tudtak további részletekkel szolgálni, viszont a venezuelai tájékoztatási minisztérium nem sokkal később azt közölte, hogy néhány, robbanóanyaggal felszerelt drón robbant fel a pódium közelében, miközben az elnök hallgatóságához beszélt.

A tárca vezetője, Jorge Rodriguez szerint merényletkísérletről van szó, de – mint hozzátette – az elnöknek nem esett baja, az eseményen részt vevő tisztek is épségben kerültek ki az incidensből. „Nicolás Maduro elnökünk nagyszerűen érzi magát, kitűnő egészségi állapotnak örvend” – mondta a VTV állami televíziónak a miniszter. Hírek szerint ugyanakkor a nemzeti gárda hét katonája megsebesült.

Maduro három órával az incidens után rádió- és tévéinterjújában azt mondta: az ellene végrehajtott merénylet mögött bizonyosan a venezuelai jobboldal és a leköszönő kolumbiai elnök, Juan Manuel Santos áll. „Rekordidő alatt tisztáztuk a helyzetet, merénylet volt ez a meggyilkolásomra, ma akartak megölni, és nincs kétségem afelől, hogy minden szál a venezuelai jobboldalhoz és a szélsőbaloldalhoz vezet, amely a kolumbiai szélsőbaloldallal szövetkezve cselekedett, s kétség sem fér ahhoz, hogy e merénylet hátterében Juan Manuel Santos áll” – mondta Maduro, közölve azt is, hogy már el is fogták a merénylet néhány gyakorlati végrehajtóját.

A merényletet eddig senki nem vállalta magára, szakértők pedig arra figyelmzetettek, hogy legalább is gyanús, hogy 1-2 óra alatt felgöngyölítették az egész ügyet egy olyan országban, ahol a bűncslekmények 98 százaléka büntetlenül marad. „A hivatalos »nyomozás« a mai állítólagos merényet után a szokásos úton halad: az eredményekkel kezd, és azokból kiindulva, visszafelé dolgozik” - nyilatkozta a Phil Gunson, a Crisis Group szakértője. Az eseményről tudósító újságírók egy részét őrizetbe vették, az Associated Press fotósát őrákkal később engedték el.



Előkerült Demszkyék tojásvédő esernyője is (fotó: Xinhua)

Több amerikai elemző szerint is beleillene az önmerénylet a képbe, Maduro és elődje Hugo Chavez is rendszeresen kijelentette, hogy ellenük irányuló összeesküvést lepleztek le, bármilyen konkrétum közlése nélkül. Harold A. Trinkunas, a Stanford Egyetem Nemzetközi Biztonsági és Együttműködési Központjának igazgatóhelyettese szerint most mégsem erről van szó, mert szerinte a felvételeken Maduro sebezhetőnek látszik, ami nem válik egy vezető javára.