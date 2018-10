Legkevesebb négy ember életét vesztette, és három rendőr megsebesült szombaton egy zsinagóga mellett kitört lövöldözésben az egyesült államokbeli Pittsburghben - jelentette a Reuters helyi médiaforrásokra és a CNN amerikai hírtelevízióra hivatkozva.

A KDKA helyi televízió szerint a rendőrség egy fehér férfit őrizetbe vett, aki egyes hírek szerint önként megadta magát. A rendőrség nagy erőkkel körbevette az Élet Fája zsinagógát, miután olyan értesüléseket kapott, hogy az épületben egy további fegyveres rejtőzködik. Jason Lando pittsburghi rendőrfőnök felszólította a helyi lakosokat, hogy ne hagyják el otthonaikat.

A pittsburghi közbiztonsági hivatal a Twitteren azt közölte, hogy egy fegyveres van a zsinagóga környékén.

A pittsburghi egyetemi kórházban - a kórház közlése szerint - a lövöldözés több sebesültjét ápolják. Meg nem erősített hírek szerint 12 embert lőttek meg az incidens során.

Egy helyi televíziócsatorna szemtanúkra hivatkozva azt jelentette, hogy egy fegyveres bement a zsinagógába, és azt kiáltotta: "Minden zsidónak meg kell halnia!" A lövések állítólag a zsinagóga második szintjén dördültek el. Egyelőre nem tudni, hogy a tűzpárbajra a rendőrséggel az épületen kívül vagy belül került sor.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a lövöldözéshez nincs köze a fegyvervásárlásra vonatkozó szabályozásoknak, és ha lett volna biztonsági őrség a zsinagóga belsejében, nem lettek volna ilyen végzetes következmények. Meg kellene fontolni, hogy minden templomban és zsinagógában alkalmazzanak fegyveres biztonsági őröket - tette hozzá.

Izrael mély megdöbbenésének és aggodalmának adott hangot, és felajánlotta segítségét a helyi zsidó közösségnek. Naftali Bennett, a diaszpóra ügyeinek minisztere kijelentette: Izrael "aggodalommal követi a fejleményeket", és közölte, hogy utasítást adott a vezetése alatt álló minisztériumnak, készüljön fel a pittsburghi zsidó közösségnek nyújtandó bárminemű segítségre.

Az Élet Fája zsinagóga honlapján konzervatív, hagyományhű, de egyben progresszív és egyenlőségre törekvő hitközségként írja le magát. Amint Jeff Finkelstein, Pittsburgh város zsidó közösségének elnöke elmondta, szombat reggel a zsinagógába 50-60 ember szokott járni. Pittsburgh Squirrel Hill negyedében, ahol a zsinagóga áll, a pittsburghi zsidóság mintegy fele él.

