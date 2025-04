Külföld, Háború :: 2025. április 23. 21:33 ::

Búcsú Ferenc pápától izraeli módra: "nagymértékben felelős az antiszemitizmus felkorbácsolásáért az egész világon"

Izraelben még nem született döntés arról, hogy ki képviselje a zsidó államot Ferenc pápa szombati temetésén. A szentatya halála óta eltelt két és fél napon több politikus és más közéleti ember azt követelte a kormánytól, hogy Izrael egyáltalán ne képviseltesse magát a temetésen, vagy ha igen, akkor alacsony tisztséget betöltő személy utazzon Rómába, mert Ferenc pápa a Gázai övezetben dúló háború, pontosabban az ottani polgári lakosságot sújtó megpróbáltatásokat elítélve többször is bírálta Izraelt – írja a maariv.co.il, a makorrishonco.il és az israelhayom.co.il.



Ferenc pápa Auschwitzban 2016-ban (fotó: Reuters)

Ferenc pápa húsvétvasárnap megjelent ugyan a Szent Péter-bazilika híres erkélyén, de egészségi állapota miatt az ünnepi szentmisét nem ő, hanem Angelo Comastri bíboros celebrálta, s a szentatya előre megírt húsvéti üzenetét pedig Diego Giovanni Ravelli érsek, pápai szertartásmester olvasta fel.

Ferenc pápa húsvéti üzenetének középpontjában a világ több pontján, így a Szentföldön is dúló háború beszüntetését, s egyben a megbékélést szorgalmazó felszólítás állt. A szentatya kifejezte aggodalmát a világszerte erősödő antiszemitizmus miatt is, de ez azért nem nyerte el a zsidók tetszését, mert ezt követően, szinte átmenet nélkül, egy szuszra ítélte a Gázai övezetbeli „drámai és elkeserítő” helyzetet. (Márpedig azt már régóta tudjuk, hogy a zsidók vélt vagy valós szenvedését, veszteségét még csak össze sem lehet hasonlítani más népek tragédiájával. Főleg akkor nem, ha a szenvedést zsidók okozzák, amiképpen a Gázai övezetben éppen most zajló népirtást sem szabad összehasonlítani semmi mással – H. J.)

A makorrishon.co.il izraeli hírportál idézi Ferenc pápa húsvéti üzenetének zsidókat, s a Gázai övezetben zajló népirtást érintő részét:

Aggasztó a világszerte erősödő antiszemitizmus légköre – mondta a szentatya, majd innen, a zsidók szerint szinte egy szuszra így folytatta: s ezzel együtt gondolok a Gázai övezet lakosaira, különösen az ott élő keresztény közösségre, amikor a szörnyű viszály tovább szedi a halálos áldozatait, folytatódik a pusztítás, valamint drámai és elszomorító humanitárius helyzetet idéz elő. Kifejezem közelségemet a palesztinai és az izraeli keresztényekhez szenvedéseikben, s közelségemet az egész izraeli és palesztin néphez. A harcoló felekhez fordulok: szüntessétek be a tüzet, engedjétek szabadon a túszokat, s siessetek segítségére a kiéheztetett népnek, amely békés jövőre vágyik!



Ferenc pápa Binjámín Netanjáhuval 2014-ben (fotó: Flash 90)

Ferenc pápa zsidók által kifogásolt húsvéti üzenetét Török Csaba fordításában április 20-án a Magyar Kurír is közölte , amely lényegében nem tér el a fentebb közölt, általunk a hivatkozott héber újság nyomán megejtett fordítástól. A zsidók gondja ezzel az, hogy a világszerte erősödő antiszemitizmust felemlítő rövid mondat után a szentatya minden átmenet nélkül, a két eseményt szinte egy kalap alá véve, mindjárt rátért, s bővebben szólt a Gázai övezetbeli palesztinok (keresztények és muszlimok) szenvedésére.

Az izraeli hírportál ezután felidézi:

A pápa többször is elítélte a Hamász ellen irányuló „kegyetlen” légitámadásokat a Gázai övezetben (ez is hazugság, mert a szentatya nem a Hamász fegyveresei, hanem a mostanra már több mint 61 ezer polgári személy, köztük 13 ezer gyermek halálát okozó támadásokat ítélte el – H. J.). A pápa ezen megnyilatkozását izraeli tényezők bírálták, mondván, hogy a pápa eltekint a palesztin terrorszervezet kegyetlenségétől, s ezért a zsidókkal szemben kettős mércét alkalmaz.

Az izraeli hírportál ezt is felrója a húsvétvasárnap elhunyt pápának:

A pápa karácsony előestéjén arra kérte a keresztényeket, hogy gondoljanak a háborúkra, a gyermekekre, a géppuskákra, az iskolák és kórházak bombázására, miközben a Gázai övezetben uralkodó humanitárius helyzetet nagyon súlyosnak nevezte. Korábban, tavaly ádvent elején a Vatikán kiállította a palesztin kefijjába öltöztetett csecsemő Jézust (helyesen: a kisjézus kefijjára volt fektetve - H. J.) De zsidó és keresztény szervezetek éles bírálatára eltávolították a csecsemő Jézust. (Két betlehemi művész megalkotta a betlehemet, amelyet Ferenc pápának ajándékoztak. A szentföldi betlehemet a vatikáni Szent VI. Pál Audencia Teremben állítottak fel. A megajándékozott szentatya a betlehemet meg is áldotta, ám a zsidó felháborodására kiemelték, és eltávolították a palesztin kendőre fektetett kisdedet – H. J.)



A szentatya megáldotta a Betlehemből küldött betlehemet (fotó: Reuters)

Az idézett héber hírportál Ferenc pápa legnagyobb „bűnének” nevezte az Izrael és a Vatikán közti, korábban jónak mondható kapcsolat megrontását:

Az Izraelhez való viszonyulásával a pápa aláássa a római katolikusok és a zsidók közötti, a holokauszt utáni 80 éven át tartó helyreállítását. A holokauszt idején a Vatikán támogatta a nácikat. Ferenc pápa lerombolja azt a zsidókkal létrejött megbékélést, amelyért II. János Pál pápa olyannyira lelkesedett. Ez egy igazságos háború (mármint a Gázai övezetbeli népirtás – H. J.), mert még mindig 100 izraeli túsz van a Gázai övezetben – írta Sáren Haszkél izraeli külügyminiszter-helyettes 2024. december 21-én.



Ferenc pápa szemléli a kisdedtől megfosztott betlehemet (fotó: AFP)

A szentatya halálának napján, 2025. április 21-én az FM 103-as rádióban a riporter mindvégig röhögcsélve megszólaltatta Ferenc pápa egyik legnagyobb izraeli leantiszemitázóját, Drór Eidárt, aki Binjámin Netanjáhu személyes kinevezése nyomán 2019 és 2022 között Izrael olaszországi nagykövete volt. Eidár a többi között ezt mondta:

Ha Izraelnek van nemzeti önbecsülése, nem képviselteti magát a pápa temetésén. Jorge Mario Bergoglio – ez volt Ferenc pápa eredeti neve – antiszemitizmusának mértéke csak XII. Piusz pápa antiszemitizmusához hasonlítható. Ezt én az olasz média egyik legbefolyásosabb emberétől hallottam. A holokauszt pápája, XII. Piusz ugyanis hallgatott. A pápa beszélt a Gázai övezetbeli gyermekekről, de a mi gyermekeinkről nem. Nagymértékben felelős az antiszemitizmus hullámainak felkorbácsolásáért a világban.

Drór Eidár már 2024 novemberében a múltbeli antiszemita vérvádakhoz hasonlította Ferenc pápa Gázai övezettel kapcsolatos megnyilatkozásait. Pontosabban a szentatyának azt az írásos megnyilatkozását, amelyben csupán megjegyzi: némely szakértők úgy vélik, hogy ami a Gázai övezetben folyik, azon felismerhetők a népirtás jegyei. Magyarán, a Közel-Keletről érkező bőséges képi és hangos bizonyító híranyag ismeretének ellenére is csak azt mondta, azt feltételezte Ferenc pápa, hogy esetleg népirtásról van szó. Ennyi is elég volt az izraeli politikai élet vezetőnek, élükön Jichák Herzog államelnökkel, hogy nekiessenek a pápának. A leghangosabb ekkor is Drór Eidár volt, aki a Jiszráél Há-Jóm című újságban 2024. november 17-én a többi között ezt írta:

A katolikus egyház feje könyvében mézes-mázas szavakkal új vérvádról ír: a zsidók „népirtást” követnek el Gázában. Igaz, hogy úgy írja, hogy ez talán népirtás (…) Pápa úr, ön megzavarodott. A népirtást a Hamász és támogatói, a Gázai övezetbeli lakosság többsége követte el. Ők követtek el ellenünk népirtást október 7-én: meggyilkolták a gyermekeinket, lefejezték a fiainkat, megerőszakolták a lányainkat, elevenen elégettek szülőket és gyermekeket, miután megkötözték őket, békés közösségeket elpusztítottak, s megöltek zsidókat, akik egész életüket annak szentelték, hogy javítsanak a Gázai övezetbeli körülményeken, s ottani gyermekeket szállítottak izraeli kórházakba.



Drór Eidár: a Hamász elevenen égetett el szülőket és gyermekeket (fotó: inn.co.il)

Izraelben egyelőre nem döntöttek arról, hogy ki képviseli a zsidó államot Ferenc pápa temetésén. A szentatya tegnapelőtti halála után több ismert közéleti ember, így a fentebb említett Drór Eidár, azt követeli, hogy hivatalos személy ne, vagy csak igen alacsony tisztséget betöltő vegyen részt „az antiszemita hullámokat vető” Ferenc pápa szombati temetésén.

Hering J. – Kuruc.info