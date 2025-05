Külföld :: 2025. május 15. 07:15 ::

Hétéves mélyponton az infláció Csehországban

Hétéves mélypontra esett vissza az éves infláció Csehországban: áprilisban a drágulás mértéke 1,8 százalékra csökkent a márciusi 2,7 százalékról. Legutóbb 2018 márciusában volt ilyen alacsony az infláció Csehországban - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal Prágában.

Havi összehasonlításban áprilisban 0,1 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak, mint márciusban. A statisztikusok kimutatása szerint az infláció visszaesését alapvetően az üzemanyagok árának csökkenése befolyásolta. A tavalyi áprilishoz viszonyítva az üzemanyagok most 13,4 százalékkal olcsóbbak.

A másik oldalon viszont néhány élelmiszer és üdítő, mint például a vaj, a kávé vagy a kakaó megdrágultak. A vajért 28,8 százalékkal, a kávéért 20,4 százalékkal, a kakaóért pedig 18,8 százalékkal kell többet fizetni. Emelkedtek a lakhatási költségek is, például a vízért most többet kellett fizetni, mint egy éve. Nőtt a lakbér is 5,9 százalékkal. A villany és a gáz ára éves szinten csökkent 4,7 százalékkal, illetve 8,9 százalékkal.

A termékek ára egy év alatt 0,2 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 4,7 százalékkal emelkedett - mutatott rá a statisztikai hivatal.

Havi összehasonlításban áprilisban jelentősen csökkentek az energiaárak, elsősorban a villany és az üzemanyagok voltak olcsóbbak.

A statisztikai hivatal közzétette a külkereskedelem árainak alakulását is márciusban. A kiviteli árak összességükben 0,8 százalékkal, a behozataliak pedig 0,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve.

(MTI)